Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Sony'nin 1000-2000TL fiyat aralığında yer alan yeni akıllı telefonları Xperia XA1 ve Xperia L1 resmi olarak ülkemizde raflardaki yerini aldı.

Son birkaç aydır Xperia XA Ultra modelinde kullanıcıların yaşadığı problemler nedeniyle orta seviyede müşterilerini ne yazık ki tam anlamıyla memnun edemeyen Sony, bu kez sıkça tartışılan XA ailesinin yeni üyesi Xperia XA1 ve Xperia L1 ile çıkıyor. Sony'nin yeni giriş - orta seviye akıllı telefonları bugün itibariyle Türkiye pazarında yerini aldı.

Sony Xperia XA1

Ülkemizde XA Ultra modellerinde yaşanan sorunlar bir kenara XA modeli başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Şimdi ise Sony, bu başarısını XA1 modeliyle devam ettirmek istiyor ancak şimdiden söyleyelim; ne yazık ki telefon özelliklerine göre beklenin üstünde bir fiyata sahip.

Sony Xperia XA1 Özellikleri:

- 5 inçlik 720p (HD) ekran

- MediaTek Helio P20 işlemci

- 32GB dahili depolama alanı / 3GB RAM

- 23MP çözünürlüklü arka ve 8MP çözünürlüklü ön kamera

- 2300mAh batarya

Telefon 1599TL'den ülkemizde şu anda satışa sunuluyor.

Sony Xperia L1

Sony bu cihazında da tam anlamıyla giriş seviyesi kullanıcılara hitap ediyor. Telefon tasarım anlamında Xperia XA1 ile benzerlik gösterse de daha düşük teknik özelliklerle karşımızda.

Sony Xperia L1 Özellikleri

- 5.5 inç 720p (HD) ekran

- MediaTek MT6737T işlemci

- 16GB dahili depolama alanı / 2GB RAM

- 13MP çözünürlüklü arka ve 5MP çözünürlüklü ön kamera

Sony Xperia L1'in satış fiyatı da 1199TL olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca siz telefonların fiyatıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu özelliklere göre telefonları tercih eder miydiniz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.