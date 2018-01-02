Sony Xperia XA2 Ultra'nın Görselleri Sızdırıldı!

Sony'nin MWC 2018'de tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonu Xperia XA2 Ultra'ya ait görseller çevrimiçi olarak sızdırıldı. Görsellerde en çok dikkat çeken konu hala fazlasıyla kalın olan ekran çerçeveleri oldu.

Mobil Dünya Kongresi yaklaştıkça akıllı telefon üreticilerinin merakla beklenen modelleri hakkındaki sızıntılar da artmaya devam ediyor. Şimdi de XperiaBlog H4233 model numarasına sahip yeni Sony modelinin görsellerini sızdırdı ki bu, Xperia XA2 Ultra olarak tanıtılmasını beklediğimiz cihaz.

Sızıntılara göre Sony, yeni yılda yeni Xperia üyelerini yeni bir tasarım çizgisi ile tüketicilere tanıtacak. Fakat bu yeniliklerden Xperia XA2 Ultra nasibini almamış gibi görünüyor. Telefonun yan çerçeveleri ince görünse de alt ve üst kısımda oldukça kalın çerçeveler göze batıyor.

Ayrıca Sony, Xperia XA2 Ultra’da hala 16:9 ekran kullanmaya devam ediyor. 18:9 ekranlar ilk başlarda yalnızca amiral gemilerinde görülmüş olsa da ilerleyen dönemlerde orta ve giriş seviye akıllı telefonlarda da 18:9 ekranları görmüştük. Sony’nin 16:9 ekranlarda diretmesi tüketicilerin cihaza olan ilgisini azaltabilir.

Bununla birlikte Sony’nin parmak izi tarayıcıları bugüne kadar cihazın sağında güç butonuna entegre halde bulunuyordu. Bu her ne kadar tasarım açısından pozitif bir durum gibi görünse de solak kullanıcılar için sorun teşkil ediyordu. Sızıntıya göre Xperia XA2 Ultra’da parmak izi tarayıcı, cihazın arkasında bulunacak.

Görsellerdeki son detay ise çok da sürpriz olmayan bir şekilde Xperia XA2 Ultra’nın Android Oreo ile kutudan çıkacak olması. Sony’nin yazılım güncelleme hızı göz önüne alındığında 2018 yılında tanıtılacak Xperia XA2 Ultra’nın Android Nougat ile kutudan çıkması açıkçası sürpriz olurdu.