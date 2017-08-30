Xperia XZ1 Yeni Görseller ve Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Sony'nin "ya yarın ya yarından da yakın" bir tarihte tanıtacağı akıllı telefonu XZ1'in yeni görselleri paylaşıldı. İki farklı renk ve cihazın tüm gövdesi açıkça görülüyor.

Sony'nin akıllı telefon dünyasında bir çizgisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çizgiyi zamanında su geçirmezlikle, iki tarafı cam tasarımla gösteren firma alanında lider şekilde satışlara devam ediyordu. Yeni modellerinde de aynı şekilde devam ederek pek fazla geliştirme ve üstünlük sunmayı başaramayan Sony yeni amiral gemisi modelinde de bu trendi devam ettiriyor.

Daha önceki sızıntıda Roland Quandt tarafından atılan tweet aracılığıyla cihazın iki rengine ait basın görsellerini incelemiş ve yorumlamıştık. Yeni ortaya çıkan görseller mavi ve siyah renkleri de cihazın skalasına ekleyerek çeşitlilik kazandırıyor. Mavi, siyah ve pembeden oluşan en az üç renk seçeneğine sahip olacak akıllı telefon, sınıfının ve döneminin teknik özelliklerini taşıyacak. İşin daha çok ilgi çeken kısımlarına, yani tasarımına bakarsak, arka tarafı tamamen metal hale getiren Sony, anten bantları kullanmayarak temiz bir görüntü elde etmiş. 156 gram gelen akıllı telefon 5,2 inçlik Full HD çözünürlükte HDR destekli bir ekrana sahip olacak. 7,4mm kalınlıktaki telefon sadece 2.700 mAh'lik bir pille geliyor. Sanıyoruz ki 2017'yi "küçülen bataryalar yılı" olarak kabul edersek hata etmeyiz.

Şimdilik cihaz hakkındaki bütün bilgilerimiz böyle. Telefon bahsettiğimiz gibi çok yakın bir zamanda şuan devam eden IFA konferansında tanıtılacak. Tanıtımdan sonra tüm bilgileri sizlere aktaracağız. Takipte kalın.