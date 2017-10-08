Xposed Framework Sonunda Android 7.0 ve 7.1'i Destekliyor!

Android ekosisteminin Lollipop ve KitKat zamanlarında inanılmaz derecede popüler olan sistem düzeyi kişiselleştirmelere imkan sağlayan yazılımı Xposed Framework, sonunda Nougat desteğine sahip oldu.

Geliştiricisi tarafından belirli sıklıklarla paylaşılan durum güncellemelerini takip edenlerin bileceği üzere Android Nougat için destek güncellemesi oldukça yavaş ilerliyordu. Bunun nedeni ise Nougat ile birlikte uygulamaların çalışma tabanında ciddi değişikliklerin gelmesi idi.

rovo89, Xposed Framework'un geliştiricisi, bugün uygulamanın güncellenmiş 3.1.2 versiyonunu yükleyicisiyle birlikte yayınladı. XDA ile röportajında "Android Nougat'ın JIT derleyicisi uygulamaların Java ortamındaki çalışma şeklini inanılmaz ölçüde değiştirdi. Xposed de kişiselleştirme yapmak için tamamiyle bu alanla ilgilendiği için tamamen baştan yazılması gerekiyordu." dedi. Bunun yanında unutulmaması gerekn bir diğer nokta da tüm diğer özel ROM'lar ya da kişiselleştirme araçları gibi Xposed da geliştiricinin boş zamanlarında ortaya çıkarılan ve kar amacını ilk sıraya koymayan uygulamalardan bir tanesi.

Eğer Nougat kullanıyor ve Xposed sistemini özlüyorsanız, artık yüklememek için hiç bir bahaneniz yok. Eğer Android 8.0 Oreo'ya geçtiyseniz de geliştiriciden iyi bir haber var. Xposed'ın Oreo'ya adapte edilmesi Nougat'a oranla çok daha kısa sürecek zira sistemler arasında önceden olduğu gibi ciddi farklar yer almıyor. Daha fazla detay ve uygulama linkleri için buraya tıklayabilirsiniz.