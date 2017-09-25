XZ Premium'un Sony Hayranlarını Üzen DxOmark Puan

Sony'nin 2017 model amiral gemisi XZ Premium, DxOmark'tan sadece 83 puan alarak hayal kırıklığı yarattı.

Kamera performansları görecelidir. En iyi kameranın hangi telefonda olduğu daima tartışılmıştır ve bu konuda hemen her kafadan farklı ses çıkabiliyor. Fakat herkesin ortak fikirde olduğu tek bir konu var; Sony en iyi kamera sahip olma konusunu çok uzaktan izliyor.

Bu fikri DxOmark da desteklemiş gibi görünüyor. Sony’nin 2017 model amiral gemisi XZ Premium, DxOmark’da sadece 83 puan alarak zirvenin çok uzağında kaldı. Sony’nin bu kadar düşük bir puan almasının temel nedeni, günümüz çift kamera ve arka plan bulanıklığı trendlerini henüz izliyor olması olabilir.

Ne olursa olsun Sony, kamera konusunda çok ciddi geçmişi olan bir şirket. Akıllı telefon fotoğrafçılığının bu kadar popülerlik kazandığı bir dönemde üst düzey cihazlarına hala standart kameralar yerleştiriyor olması ise şirketin güncelliğini zedeliyor.

Umarız Sony, dayanıklılık ve şarj ömrü konularına verdiği önemi tasarım ve kameraya da vererek çok daha geniş bir kitleye hitap edecek akıllı telefonlar üretir. Zira Sony, özellikle ülkemizde güvenilen markalardan birisi. Onun yükselişe geçmesi, diğer markaları da daha iyi cihazlar üretmeye ve fiyat düşürmeye teşvik edecektir.