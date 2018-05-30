Y Kromozomu ve Erkek Nesli Gerçekten Yok Olacak mı?

Uzun yıllardır tartışılan ve yok olup olmayacağı konusunda pek çok araştırma yapılmış olan Y kromozomunun gelecekte yok olacağına dair kanıt niteliğinde yeni bir araştırma daha yapıldı.

Cinsiyet belirlemede etkin rol oynayan ve cinsiyetin erkek olmasını sağlayan Y kromozomunun gelecekte yok olup olmayacağına dair devam eden ateşli bir tartışma söz konusu. Kimi bilim insanları vücudun dengesini sağlamayı başardığını ve Y kromozomunun yok olmayacağını iddia etse de çoğunluğa göre durum pek de öyle değil.

Stanford Üniversitesi'nde görevli bir grup bilim insanı, Y kromozomu ile ilgili durumu daha iyi anlayabilmek için kromozomun geçmişini incelemiş ve ortalama 7.000 sene öncesinde erkek nüfusunda ve dolayısı ile Y kromozomunun aktarılmasında büyük bir düşüş olduğunu keşfetmiş. Bunun sebebinin ise klanlar arası savaşlar olduğu düşünülüyor. Normalde olduğundan 20 kat daha azalan erkek nüfusu yüzünden Y kromozomu çeşitliliği de azalmış.

14 kadına karşılık 1 erkeğin olduğu bu nüfus kıtlığı, yaklaşık 2.000 sene devam etmiş ve bu da babalar tarafından oğullarına aktarılan Y kromozomunun hayli azalmasına sebebiyet vermiş. Konu hakkında yapılan çalışmaların senelerdir söylediği gibi, ortalama 4.5 milyon yıl sonra Y kromozomunun tamamen ortadan kalkacağı bu araştırma tarafından da desteklenir durumda.

4.5 milyon yıl çok uzun bir zaman gibi gelse de bunun evrimsel bir süreç olduğunu ve halihazırda bu etkinin bir basamağını yaşadığımızı hatırlamakta fayda var. Peki Y kromozomunun yok olması, erkek nüfusunun da yok olacağı anlamına mı geliyor?

Aslında buna evet demek çok da mümkün değil çünkü doğada aynı süreci yaşayarak Y kromozomunu kaybeden pek çok tür var ve örneklere bakılacak olursa vücut bu 'cinsiyet' genini başka bir şekilde aktarmanın yolunu buluyor.

Tabii ki bunlar her ne kadar bilimsel veriler olsa da bilimin net konuşamadığı noktada biz de asla emin olamayız. Dolayısıyla, Y kromozomunun yok olması durumunda insanlarda üreme ve cinsiyet belirleme konularında gen gibi değişiklikler yaşanacağı hakkında %100 doğru bir bilgiye ulaşmak mümkün değil. Fakat konu hakkındaki araştırmalar devam ediyor ve sonuçların giderek daha ikna edici ve gerçeğe yakın olacağı düşünülüyor.