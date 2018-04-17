Ya Dünya'da Bizden Başka Medeniyetler de Varsa?

Bildiğiniz gibi şu an Dünya’daki en büyük uygarlık olarak insan ırkı kabul ediliyor. Peki bizden başka bir medeniyet olup olmadığını nereden biliyoruz? Bu yeni soru bambaşka olayların kapısını aralıyor.

Milyonlarca yıl önce dinozorların yaşadığını ve boylarının apartman yüksekliği kadar olduğunu biliyoruz. Şimdilerde soyları tükenmiş olsa da, bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre dinozor genleri tavuklarda bulunuyor. Peki ya insanlığın ortaya çıkmasından çok önce yaşamış olan bir uygarlık olabilir mi?

Bu zorlayıcı düşünce etrafında incelemeler yapan Rochester Üniversitesi, Fizik ve Astronomi Profesörü olan Adam Frank ve NASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü müdürü Gavin Schmidt'in Uluslararası Astrobiyoloji Dergisi'nde yer aldıkları bir deneyde, daha önceleri farklı bir uygarlığın var olduğu ve kalıntılarının Atlantik’te bulunduğu açıklandı.

Bu kanı kesin verilere dayanmasa da, elde edilen örnekler başka uygarlıkların yaşadığını destekler nitelikteydi. Eğer kesin olmayan ancak tahmin niteliğinde olan bilgiler doğruysa, diğer uygarlıklar Antroposen olarak adlandırılan bir jeolojik dönemde gerçekleşmişti. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de bizden başka medeniyetler geçmişten bu güne var olmuş mudur?