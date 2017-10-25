Turkcell, düzenlediği bir basın toplantısı ile Türkiye’nin kapsamlı ve fonksiyonel ilk yerli arama motoru Yaani’yi duyurdu. Arama motoru, kullanıcılara diğer arama motorlarına rakip olacak düzeyde bir performans vaat ediyor.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bugün katıldığı bir basın toplantısıyla birlikte uzun süredir çıkması beklenen yerli arama motoru Yaani’yi tanıttı. Türkiye’deki verilerin yüzde 96’sının yurt dışında tutulduğunu belirten Terzioğlu, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulan veri merkezini, Türkiye’nin en büyük veri merkezi olarak lanse etti. Şirket olarak gelirlerinin yüzde 20’sinin ses ve aramalardan geldiğini söyleyen Terzioğlu, Gebze dışında İstanbul ve Ankara’da da veri merkezi açmayı hedeflediklerini söyledi. Gebze’de açılan tesis hakkında paylaşılan bilgiler şu şekilde: 33 bin fiber altyapı

120 dakika boyunca sürecek yangına ve 9 şiddetinde depreme dayanıklı

6400 kontrol sensörü

10 bin metrekarelik kullanım alanı ve 210 termal kamera

Leed Gold ve Tier III sertifikası Turkcell’in yerli arama motoru tarayıcı üzerinden değil, şimdilik yalnızca App Store ve Google Play’den indirilebilir durumda. Uygulamayı indirdiğiniz taktirde Turkcell'den 1 GB'lik hediye internet kazanacağınızı da belirtelim. Yaani'nin kullanıcılarına sağladığı özelliklerden bazıları şunlar: Anında bulunduğunuz lokasyondaki hava durumunu öğrenebilirsiniz

Size yakın restoranları bulabileceksiniz

En yakın sinemada oynayan filmleri ve seanslar öğrenilebilecek

Aradığınız müziği Fizy ile dinlenebilecek

Favori siteleriniz kaydedilebilecek Yaani’nin mobil işletim sisteminize uygun olanını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Yaani  İNDİR Yaani  İNDİR Yaani ile ilgili hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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