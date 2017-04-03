Langfocus isimli YouTube kanalının, ana dilimiz olan Türkçe konusunda birçoğumuzu utandıracak bilgilerden bahsettiği videosu.

Türkçe, çoğumuzun ya bilmediği ya da kullanmaya kullanmaya unutma safhasına geldiği kelimelerin yer aldığı, tarihiyle de oldukça köklü ve bir o kadar zengin olan bir dildir.

Eminim ki hepimiz dilimizi iyi bildiğimizi düşünüyoruzdur, fakat Langfocus isimli -diller konusunda yaptığı analizler ve paylaşımlarla bilinen- YouTube kanalı, dilimizle ilgili unutulmaya yüz tutmuş birçok bilgiyi sunan bir video paylaştı. Paylaşımının üzerinden 1 yıl gibi bir süre geçmiş olsa da yine de sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Zira Türkçe’ye yabancı kişilerin nasıl baktığını merak eden bir tek ben değilimdir diye düşünüyorum :)

Video, haliyle sunumu gerçekleştiren Paul isimli YouTuber’ın anadili olan İngilizce olarak anlatılıyor. Fakat altyazı ayarlarından tam uyumlu hale getirilmiş Türkçe seçeneğine tıklayarak izleyebilirsiniz.