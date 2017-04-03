Türkçe, çoğumuzun ya bilmediği ya da kullanmaya kullanmaya unutma safhasına geldiği kelimelerin yer aldığı, tarihiyle de oldukça köklü ve bir o kadar zengin olan bir dildir.
Eminim ki hepimiz dilimizi iyi bildiğimizi düşünüyoruzdur, fakat Langfocus isimli -diller konusunda yaptığı analizler ve paylaşımlarla bilinen- YouTube kanalı, dilimizle ilgili unutulmaya yüz tutmuş birçok bilgiyi sunan bir video paylaştı. Paylaşımının üzerinden 1 yıl gibi bir süre geçmiş olsa da yine de sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Zira Türkçe’ye yabancı kişilerin nasıl baktığını merak eden bir tek ben değilimdir diye düşünüyorum :)
Video, haliyle sunumu gerçekleştiren Paul isimli YouTuber’ın anadili olan İngilizce olarak anlatılıyor. Fakat altyazı ayarlarından tam uyumlu hale getirilmiş Türkçe seçeneğine tıklayarak izleyebilirsiniz.