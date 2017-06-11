Zenginlerin yaşam tarzları ile ilgili videolarla tanınan Alux.com'un Youtube kanalı, Türkiye hakkında bir video yaptı. Videoda ülkemiz hakkında birçok ayrıntılı bilgi veriliyor.

Son dönemlerde, birçok ünlü Youtube kanalı ve Youtuber ülkemiz hakkında bilgiler içeren videolar yapmaya başladılar. Geçmiş yıllarda Türkiye, birçok yabancı için gizemli bir ülkeydi. Bu şimdi de kısmen böyle olmakla birlikte, yeni dijital içeriklerin üretilmesi ve bunların yayılması ile birlikte değişiyor. Youtube'un bu içeriklerin üretim ve dağıtımı için en önemli mecra olduğu görünüyor.

“Alux.com” isimli, ağırlıklı olarak zenginlerin yaşam tarzlarını konu edinen sitenin Youtube kanalında, ara ara yayınlanan ülkelerle ilgili bilgiler videolarından biri de Türkiye hakkında yapıldı. Videoda Türklerin yemek kültüründen Facebook kullanımına, bazı önemli tarihi olaylardan siyasi bilgilere dek ayrıntılar bulunuyor. Öyle ki “Noel Baba” olarak bildiğimiz Aziz Nikolaus’un Muğlalı olduğu bilgisi dahi sunuluyor. Türkiye’nin güzeliklerinin anlatıldığı videoda, aslında süper-zenginler için bir tatil ve eğlence rotası olduğu vurgusu mevcut. Genel olarak objektif bir değerlendirme yapılan videonun Türkçe tam uyumlu altyazısı da var.