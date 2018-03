Yanlışlıkla Mars’ı Yeniden Keşfeden Profesör!

Güneş’e yakınlık sırasına göre Dünya’dan hemen sonra gelen Mars, antik çağlardan bu yana gözlemleniyor. Fakat bir astronomi profesörü, 20 Mart tarihinde yaptığı gözlemlere dayanarak, Mars’ı yeniden keşfedince olay yarattı. Keşfetmek derken, üzerine yazdığı bir akademik makaleden söz ediyoruz.

Bir biim insanı olduğunuzu ve evinizin camı önünde oturup teleskobunuzdan gökyüzünü incelediğinizi hayal edin. Yıllardır verdiğiniz emek, kaşınıza çıkan parlak ve göz alıcı bir nesne ile şansa dönüşmek üzere. Hemen bildiklerinizi bir kağıda döküp bu nesne ve gözlem verileriniz üzerine de bir çalışma yazdınız. Hızlısınız ve yeni bir cisim keşfettiğiniz için özgüven de tavan yapmış durumda.

Bu hikayeyi birebir olmasa da yaşayan bir astronomun içinde bulunduğu hüsranı Elon Musk duysa, adamı elinden tutup geri gelmemek üzere Mars yörüngesine gönderebilir.

Genelde bilim dünyasında ve özellikle formel bilimlerde bu tip olaylar sık sık yaşanır. Ancak çalışmaların seyri ve bilimin ciddiyeti açısından bu hikayeleri duymayız. Fakat Cape Town Üniversitesi akademisyeni ve kozmolog Peter Dunbusy, aceleden gözü kararmış bir şekilde araştırma makalesini The Astronomers Telegram isimli internet sitesi üzerinden yayınladı.

8 Mart günü yaptığı gözlemler için 80 mm’lik bir teleskop kullanan Dunsby, “Nesne gözlem yaptığım süre boyunca rahat bir şekilde gözlemleniyordu. Bu bölgede daha önce, aynı zamanda benzeri bir olay tespit edilememişti.” açıklamasında bulundu.

“Trifit ve Lagün Bulutsuları yakınındaki çok parlak ve optik nesne” isimli makalesi şu şekildeydi:

Dunsby’nin gözden kaçırdığı detay Kızıl Gezegen Mars’ın ta kendisiydi. 20 Mart gününde tamamladığı araştırmasını 40 dakika sonra, bu keşfinin trajikomik bir hayal kırıklığı öyküsüne dönüşmesini izledi.

Peter Dunsby için Astronomers Telegram, bir tebrik belgesi paylaştı:

"Mars’ın keşfi için. Tebrikler Prof. Dunsby!"

Prof. Dunsby ise bu komik olay hakkında manidar bir açıklama yaptı:

"Bugünün dersi. Kontrol et, kontrol et, üçlü kontrol yap ve daha fazla kontrol et."

Kendisine binlerce kilometre öteden, Türkiye’den biz de selam gönderiyoruz ve Elon Musk’ın acilen bu adamı araması gerektiğini düşünüyoruz.