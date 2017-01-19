Yabancı Gençlerin Fenomen Nusr-et’i İzledikleri Sırada Verdikleri İlginç Tepkiler

Bu yılın dünya genelinde tartışmasız en popüler isimlerinden olan Nusret Gökçe’yi (nam-ı diğer Nusr-et) izleyen gençlere ait bir video yayınlandı.

İstanbul’un bazı elit semtlerinde (Nişantaşı, Bebek vs) semtlerinde şubeleri olan restoranların sahibi Nusret Gökçe (Nusr-et), popülerliğine popülerlik katmaya devam ediyor.

Birkaç hafta önce bazı NBA takımlarının yanı sıra Bruno Mars gibi dünyaca ünlü müzisyenlerin videolarını paylaştığı Nusr-et, sıradışı tarzıyla ilgileri üzerine toplamıştı. Tabii hakkında yapılan onlarca caps de cabası. Şimdi ise 14 milyon takipçi sayısına sahip YouTube kanalı Fine Brothers Entertainment, Nusr-et’i izleyen gençlerin verdiği ilginç tepkileri kayıt altına alarak bir video yayınladı.

Nusr-et’in etlerle olan ‘yakın’ ilişkisi karşısında oldukça şaşıran genç arkadaşlarımızın verdiği tepkileri aşağıdan izleyebilirsiniz. Unutmadan; videonun tam uyumlu Türkçe altyazıya sahip olduğunu da hatırlatalım.