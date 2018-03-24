Yabancı Okullarda Uygulanan 10 Saçma Yasak

Ülkemizdeki çocuklar yasaklar konusunda yurt dışına göre biraz daha şanslı olabilir. Sizler için yabancı okullarda uygulanan 10 saçma yasağı listeledik.

Lise yıllarımı düşündüğümde şimdiki liselilerin yasaklar konusunda çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Ancak eğitim kalitesi düştüğü için aslında o kadar da şanslı değiller. Eskiden devlet okullarından gerekli eğitimi alırken, günümüzde daha iyi bir eğitim vermesi gereken özel okullardan dahi gerekli eğitimi alamıyoruz. Hatta liseler ders vermeyi bırakıp yalnızca dershane gibi test çözdürmeye başlamış durumda.

Lise’nin şansızlıklarına gelecek olursak, spor ayakkabı, serbest kıyafet, favori, sakal, saç boyamak ve kazıtmak, piercing küpe, takı aksessuar, cep telefonu, makyaj, oje, öğle saati giriş-çıkışları, gömlek içine ve etek altına renkli kıyafet giyilmesi gibi birçok yasak bulunuyordu. Günümüzde Türkiye’de bu yasakların bir kısmı kaldırılmış olsa da, dünyada devam eden birçok saçma yasak bulunuyor.

Yakın Arkadaş

Londra’nın güneybatısındaki bazı okullar, dersleri etkilediği ve okul sonrasında psikoloji bozulmasına neden olduğu için yakın arkadaş edinmeyi yasakladı.

Sarılmak

Çocuklara özel alan kavramını öğretmek isteyen Northampton ilkokulu, sarılmayı yasaklamış.

Tayt

Yakında iş hayatına atılacak yetişkin ve olgun insanlar için uygun bir kıyafet olmadığı gerekçesiyle Massachusetts’teki bir lise taytı yasaklamış.

Sırt Çantası

Bazı Amerikan okullarında silah taşımaya uygun olduğu için çanta taşımak yasak.

Dini Bayramlar

Oregon Bölge Okulu’nda diğer dine ait insanlara saygı göstermek için Hristiyan bayramlarının kutlanması yasaklanmış. Ancak yasaklamak yerine tüm dini bayramları kutlayarak çok daha iyi bir şey yapabilirlerdi.

Çizme Ve Kapşonlu Giysiler

Cep telefonu saklamak için harika bir yer olduğu gerekçesiyle, ABD’de bir okul çizme ve kapşonlu giysileri yasaklamış.

Doğum Günü Ve Parti Davetiyesi

İngiltere’deki okullarda ayrımcılığı azaltmak amacıyla davetiye dağıtmak yalnızca tüm okul çağırılırsa yapılabiliyor.

Stres Çarkı

Otizm tedavisi için kullanılan stres çarkları ABD ve İngilterede çocukların çok zamanını aldığı için yasaklanmış.

Tuvalet Kağıdı

Mikrop ürettiği gerekçesiyle İngiltere’deki bazı okullar tuvalet kağıdını yasaklayarak öğrencilere zor anlar yaşatmayı seçti.

Şort

İngiltere’de bir okul şortu yasaklayınca erkek öğrencilerin etekli protestosuyla karşılaştı.