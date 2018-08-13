Özellikle Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan vücut kameraları, birçok siber saldırı karşısında çaresiz kalıyor. Güvenlik için kullanılan cihaz, aksine kullanıcısını açık hedef haline getiriyor.

Ülkemizde güvenlik önlemi anlamında çok yaygın olmasa da özellikle Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da polislerin yaygın olarak kullandığı vücut güvenlik kameraları, yapılan bir araştırmanın sonucuna göre birçok güvenlik açığı barındırıyor. Nuix Güvenlik Danışmanı Josh Mitchell, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı sunumda güvenli olarak lanse edilen birçok vücut kamerasının nasıl kolayca kontrol altına alınabildiğini kamuoyunu gösterdi.

Bu konuda en iddialı 5 şirketin cihazlarını seçen Mitchell, 5 cihazın da kusurlarını yakalamayı başardı. Bu güvenlik zaafları doğrultusunda yazılım yetenekleri olan bir kimsenin kolaylıkla kameralara girerek görüntüleri silebileceğini hatta oynamalar yapabileceğini belirten Mitchell, aynı zamanda kötü niyetli bir kişinin sırf bu kameralar sayesinde hedefinde olan kişinin ya da polislerin konum bilgilerini öğrenebileceğini kanıtladı.

Özellikle siber saldırının kaynağına dair ipuçları verme konusunda da yetersiz kalan bu vücut kameraları, görsel kanıtların en az DNA’ya dayalı kanıtlar kadar geçerli olduğu bir dönemde kullanıcısı için yarardan çok zarar taşıyor. Bu güvenlik açıklarını kapatmak için bahsi geçen 5 şirketle de bağlantı kurduğunu belirten Mitchell, sistemin henüz yeterince güvenli olmadığını ancak yakın gelecekte bu sorunların aşılacağını duyurdu.