Yabancı Ünlülerin Instagram'da Paylaştığı İlk Resimler

Popüler fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram'da yabancı bayan ünlülerin hesaplarında paylaştıkları ilk fotoğrafları sizler için listeledik.

Günümüzde Instagram uygulamasını kullanmayan birey neredeyse yok denecek kadar az. 2010 yılında kurulan ve kurulduğu ilk günden beri ücretsiz hizmet veren Instagram, kullanıcılarının çektikleri videoları ve fotoğrafları birbirleri ile paylaşmalarını sağlıyor.

İlk başlarda sadece Apple cihazlarda bulunan Instagram uygulaması, 2 yıl sonra Android kullanıcıları içinde kullanıma sunuldu. Android tarafında 2.2 Froyo ve üstü kameralı telefonlara verilen destek ile kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşadı. Peki ünlülerinde yoğun bir şekilde kullandıkları Instagram'da paylaştıkları ilk fotoğraflar sizce neler? Dilerseniz onlara yakından bakalım.

Adriana Lima

Adriana Lima tarafından yüklenen fotoğraf, 47.1 Bin beğeni ve 1.547 yorum almış. 1183 içeriğin bulunduğu ve 9.4 milyon kişi tarafından takip edilen Adriana Lima'nın Instagram hesabına @adrianalimayazarak ulaşabilirsiniz.

Kate Upton

Kate Upton tarafından yüklenen fotoğraf, 66.6 Bin beğeni ve 9.461 yorum almış. 685 içeriğin bulunduğu ve 4 milyon kişi tarafından takip edilen Kate Upton'nın Instagram hesabına @kateupton yazarak ulaşabilirsiniz.

Rihanna

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna tarafından yüklenen fotoğraf, 345.2 Bin beğeni ve 2.325 yorum almış. 3,708 içeriğin bulunduğu ve 47.5 milyon kişi tarafından takip edilen Rihanna'nın Instagram hesabına @badgalriri yazarak ulaşabilirsiniz.

Kim Kardashian

Kim Kardashian tarafından yüklenen fotoğraf, 84.4 Bin beğeni ve 2.158 yorum almış. 3,621 gönderinin bulunduğu ve 89.5 milyon kişinin takip ettiği Kim Kardashian'nın Instagram hesabına @kimkardashian yazarak ulaşabilirsiniz.

Shakira

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira tarafından yüklenen fotoğraf, 27.8 Bin beğeni ve 1.453 yorum almış. 664 içeriğin bulunduğu ve 28.7 milyon kişi tarafından takip edilen Shakira'nın Instagram hesabına @shakira yazarak ulaşabilirsiniz.