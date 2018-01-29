Yüz binlerce aboneye sahip ItzArya YouTube kanalı yüklediği 'komik' şaka videoları ile hem şaka mağdurlarını hem de izleyenleri çileden çıkarmayı başarıyor. ItzArya, sinir bozucu şakalarına rağmen milyonlarca izlenme sayısına ulaşmaya devam ediyor.

YouTube’a her gün yüz milyonlarca kullanıcı giriyor olsa da kullanıcıları kanalınıza abone olmaya ikna etmek ve izlenme sayısını arttırmak, kolay bir iş değildir. Bazı YouTube içerik üreticileri abone ve izlenme sayılarını arttırmak için sabrın sınırlarını zorlamaktadırlar.

YouTuber Arya Mosallah ya da bilinen adı ile ItzArya da sabrın sınırlarını zorlayan içerik üreticilerinden biri. Daha önce yayınladığı ‘şaka’ videoları ile hem izleyenlere hem de şakaya maruz kalanlara cinnet geçirten Arya, son sözde şaka videosu ile yine insanları çıldırtmayı başardı.

Londra sokaklarında yürümeye başlayan Arya, kendi halinde takılan insanların yüzlerine bir bardak dolusu su fırlattı ve kaçmaya başladı. Bunun bir şaka olduğunu, daha da kötüsü komik olduğunu düşünen Arya, şaka videosuna 150 bin beğenme gelmesi halinde yeni bir şaka videosu yayınlamayı vaat etti.

YouTube’un gittiği yer kesinlikle iyi değil. Hem yurt içinde hem de yurt dışında YouTuber’lar daha fazla izlenme alabilmek için her türlü akla mantığa sığmayan eylemi gerçekleştirip, bunu komik ya da eğlenceli bir içerikmiş gibi çoğunluğu 20 yaşın altında olan bir platformda paylaşıyorlar.

ItzArya’nın ‘komik’ şaka videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. ItzArya ve diğer YouTuber’lar hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.