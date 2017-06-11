Yabancı YouTuber'lar Neden Türkiye'ye Özel İlgi Gösteriyor?

Son günlerde özellikle tepki kanallarının Türkiye'deki şarkılar ve yemekler hakkında birçok video yaptığını görüyoruz. Peki bunun altında yatan sebep ne olabilir?

Amanda Cerny Türk bayrağını sırtına alıp gezdi, Koreliler Türk yemeklerini tattı ve ünlü YouTube yorumcuları Türkçe şarkıları dinledi ve hala bir virüs gibi yabancı YouTuber'larda Türkler ve Türkiye ile ilgili içerikler artıyor. Peki ne oldu da yabancı YouTuber'lar, bir anda Türkiye ile ilgili videolar çekmeye başladılar?

Aslında bakacak olursanız ne yazık ki yabancı YouTuber'lar bizi sevdikleri için ya da gerçekten ülkemizle ilgili şeyleri merak ettikleri için bu videoları çekmiyor. Birçoğunumuzun tahmin ettiği gibi kanalların tek bir hedefi var; o da Türkler üzerinden para kazanmak.

Günümüzde YouTube'a video yüklemek aslında para kazanmak anlamına geliyor çünkü dünyada yüzbinlerce kişi sadece bu işi yaparak geçimini sürdürüyor hatta kendisine büyük bir villa bile satın alabiliyor. Bunun için de küçük çaplı YouTuber'lar, kendilerine ilgi çekebilecekleri ve izlenme kazanabilecekleri bir tema arıyor ve bunu kendine konu ediniyor. Biz Türkler de yabancı bir yayın ya da birisi ülkemizden bahsedince bir anda mutlu olduğumuz için, yabancı YouTuber'lar aslında bizim bu özelliğimizi kullanarak kendilerine bir kitle edinmeye çalışıyor.

Yani kısacası ne oldu da yabancı YouTuber'lar ne oldu da Türkiye'ye bu kadar ilgi göstermeye başladı derseniz; bizim vatanımız ve milletimize verdiğimiz kıymeti bir zaafımız olarak gördü ve bundan faydalanarak içerik üretmeye başladılar. Ayrıca bu kanalların videolarına baktığımızda genelde Türklerin yorum yapması da açıkçası bu videoların aldığı izlenmelerin büyük bir kısmının ülkemizden geldiğini açıkça gösteriyor.

Biz bu videolara karşı ne yapabiliriz diyecek olursanız, aslında bu şekilde ülkemizin ilgisini üzerine çekmeye çalışan ve kitleye ihtiyaç duyan bu tarz YouTuber'ların ürettiği içerikleri umursamadan hiçbir şekilde ilgi göstermememiz gerekiyor. Bu, bir süre sonra bu tarz içeriklerden bir şekilde faydalanmaya çalışan YouTuber'ların önüne geçecektir.