Yabancı yatırımcılara koyulan vatandaşlık hakkı şartında %70'lik bir baraj düşüşü geleceği konuşuluyor. Yasanın Mayıs ayında görüşülecek torba yasayla onaylanması söz konusu.

Eğer bir başka ülkenin de vatandaşlığına sahip olmak istiyorsanız, o ülkeye çeşitli alanlarda yatırım yapmanız gerekir. Türkiye’den vatandaşlık sahibi olmak isteyen yabancılara,1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı şartı bulunuyordu. Yeni düzenlemelerle bu limitin 300 bin dolara kadar düşürüleceği söyleniyor.

Türkiye’nin en çok yatırımcı çeken ve en aktif iç sektörlerinden birisi inşaat sektörü. Şehirleşmenin gün geçtikçe arttığı ülkemizde, en büyük inşaatların sahipleri de genelde yabancı şirketler oluyorlar. İnsanların barınma ihtiyacı hiç bitmeyeceğinden onlara evler yapıp satmak, çoğu şirketin işine geliyor.

Bu şirketler ya da kişiler, 1 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapınca Türkiye’den vatandaşlık alma hakkına sahip oluyorlar. Bu karar 12 Ocak 2017’de yayınlanan Resmi Gazete ile duyurulmuştu. Ancak konut fiyatlarının düşmesi üzerine 1 milyon dolarlık limitin 300 bin dolara kadar çekileceğine dair yeni bir torba yasa hazırlandı.

Mayıs ayında meclis gündemine gelmesi beklenen tora yasayla, söz konusu şartın onaylanmasının üzerinden bir yıl geçmeden %70’lik bir baraj düşüşü yaşandı. 2017’de koyulan ilk madde, en az 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırımı, en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul alımı ve 3 yıl satılmama taahhütü vatandaşlık hakkını getiriyordu.

Artık yabancı gayrimenkul yatırımcıları eğer evlerini önümüzdeki mayıs ayından sonra satın alırlarsa, çok daha kolay Türk vatandaşı olabilecekler.

Türk vatandaşlarının ise tam tersini yapıp farklı ülkelerden vatandaşlık alması zorlaşıyor. Dolar ve Euro ile Türk Lirası arasındaki fark büyüdükçe Türk yatırımcılar, yurt dışına açılmakta oldukça zorlanıyorlar.