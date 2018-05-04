Rus Bir Şirket, İş Görüşmesi Yapabilen Bir Bot Geliştirdi

Sadece etrafınıza baktığınızda bile bilgisayarların hatta yapay zekaların hayatımıza nasıl da yavaş yavaş girdiğini görebilirsiniz. Tabi Ruslar da geri kalmak istememişler ve yapay zeka konseptine onlar da el atmışlar.

Hayatımızı teknolojik cihazlar sarmış vaziyette. Marketlerde, trende, sosyal medyada... Bu bir salgın gibi giderek yayılıyor, peki nasıl normal insanlar olmaya devam edeceğiz?

Düşününce teknolojinin hayatımıza dahil olması çok da kötü bir şey değil, hatta aksine çok da iyi. Bize her alanda yardım edebilirler. Ruslar tam da bu noktadan yola çıkarak yeni bir proje başlattı.

Vera adlı bir şirket, bir günde 1,500 adayla konuşabilen Robot Vera olarak bilinen bir sanal iş görüşmesi yarattı. Bu aşırı çalışma değeri, şirketlere epey bir yardımcı olabilir. Hatta iş ararken ki süreçte en büyük problemlerden birisi de bazı geri dönüşler alamamaktır, bunun sebebi ise muhtemelen çok fazla aday olmasıdır. Robotumuz buna da bir çözüm bulabilir ve durmadan çalışabilir, çünkü o bir bot yani bir yapay zeka.

Vera'nın kurucu ortağı Alexei Kostarev, buluşlarına dair fikirlerini açıkladı:

"Şu anda, Robot Vera'yı kullanan 200 şirketimiz var, bu da yazılımın günde yaklaşık 50.000 görüşme gerçekleştirdiği anlamına geliyor. Robotumuz şu anda yalnızca Rusca ve İngilizce konuşabiliyor ancak tüm potansiyel adayları hemencecik seçebiliyor. "

Kostarev, olağan sekiz dakikalık bir iş görüşmesinin nasıl gittiğini ise şöyle açıklıyor:

"Aday telefona cevap verdiğinde: 'Merhaba, adım Vera ve ben bir robotum - hala bir iş mi arıyorsun?' diyor. Cevap ‘evet’ ise Vera, telefonla veya video ile görüşme yapabiliyor. Başarılı bir çalışan bulunduğunda ise iş, bottan çıkıyor. Bireyi işe almaları gerekip gerekmediğine dair nihai kararı verecek kişi ise yine bir insan."

Günümüzde iş görüşmeleri ekseriyetle telefon ya da internetten yapıldığı için Vera, temsilcileri büyük bir külfetten kurtarıyor ama Vera'nın henüz şirkete yönetici seçme yetkisi bulunmuyor.