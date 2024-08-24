“Bu da mı Yerli Değilmiş?” Diyeceksiniz: Yabancı Şirketlere Satılmış Türk Markaları #Bölüm 3

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Bir zamanlar yerli olmasıyla övündüğümüz birçok Türk şirketi veya markası, çeşitli sebeplerle yabancı şirketlerin çatısı altına girdi. Bu içerikte, yabancı şirketlere satılmış Türk şirketlerini inceleyeceğiz.

Yerli ve millî olmasıyla bizleri gururlandıran başarılı Türk şirketleri ve tanınmış Türk markaları, tamamen ya da kısmi olarak birer birer yabancı şirketlerin himayesi altına giriyor.

Her ne kadar satın almalar ve şirket birleşmeler ticaretin doğasında olsa da Türk olmasıyla övündüğümüz şirketlerimizin birer birer gitmesi biz tüketicilerin içini acıtıyor.

Bu serinin birinci ve ikinci bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.
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Migros ile başlayalım. Koç Holding’e ait olan Migros 2008 yılında Londra merkezli bir yatırım fonuna satıldı.

Migros
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Bilkent Holding ve Akfen Holding iş birliğiyle kurulmuş olan TAV Havalimanları’nın çoğunluk hissesiyle Fransız Aeroports de Paris Group’a ait.

tav

Her ne kadar artık aramızda olmasa da 2011’de Türk yatırımcılar tarafından kurulan Gittigidiyor da eBay’e satılmıştı!

gittigidiyor

Kaynak: Webrazzi

Yine 2011 yılında Acıbadem Hastaneleri’nin çoğunluk hissesi Integrated Healthcare Holdings (IHH) tarafından satın alındı.

Acıbadem Hastaneleri

Yıldız Holding’e bağlı Gözde Girişim’in iştiraki Propak Ambalaj, Avusturya merkezli Constantia Flexibles’a satıldı.

Kaynak: Bloomberg

1992 yılında özelleştirilen İpragaz, özelleştirmenin ardından Fransa merkezli Primagaz bünyesine geçti.

ipragaz

Kaynak: İpragaz

GAMA Enerji’ninse %30’u, 2015 yılında Malezya merkezli Tenaga Nasional Bhd (TNB) tarafından satın alındı.

gama enerji

Kaynak: Hürriyet

Aras Kargo’nunsa %80 hissesi Austrian Post tarafından satın alındı.

aras

Kaynak: T24

Yörsan da Matlı Holding tarafından satın alınıp ortadan kaybolmadan önce Dubaili özel yatırım fonu The Abraaj Group'a satılmıştı.

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Ülkemizin önemli şirketlerinden Petkim’in %51 hissesi ise 2008 yılında SOCAR tarafından satın alındı.

petkim

Kaynak: Petkim

Özetle, birçok önemli şirketimizin çeşitli sebeplerle yabancı markaların himayesi altına girdiğini görüyoruz.

Tabii ne yazık ki saydıklarımız yabancı şirketlerin himayesine girmiş markalarımızdan yalnızca bazıları…

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