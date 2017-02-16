Türkiye’de de örneklerine sıklıkla rastladığımız, duyduğumuzda şöyle bir kahkaha atmamıza sebep olan isimlerden çok daha ilginç olanları dünya genelinde de mevcut.

Şimdi örnek vermeyelim, bizi takip eden arkadaşımızdan bir tanesinin ismi çıkabilir ama bazen öyle isimler duyuyoruz ki, ‘acaba ismi koydukları sırada ailece depresyondalar mıydı?’ diye düşünmeden edemiyor insan. İşte emin olun, yurt dışında da benzer düşünce içerisinde olanlar yok değil. Şimdi onlardan bazılarına bir bakalım.

Sam Sung öyle mi? Hem de Apple’ın Pasifik Merkezi’nde uzmanlık yapıyor? Bravo :)

Direkt birleştirip koysanız da olurmuş aslında.

Çok hümanist bir aileye sahip olduğu kesin!

Bunun çevirisini yapmasak çok daha iyi olur :)

Twocock, hmm. Bence bunun da yapmayalım :)

İsa isminin yanına o soy isim hiç olmuş mu?

Abimizin okul hayatı işkence dolu esprilerle geçmiş olabilir (Fart, İngilizce osuruk demek)

Bizde de Batman var, artistlik yapıyor muyuz hiç?

Bu arkadaş, dünyanın en karizmatik ismine sahip olabilir.

Nüfus memurunun ismini koyarken klavyeye oturduğu bir başka şanssız insan daha.