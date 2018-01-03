Yağ Diyeti ile Kilo Vermek Mümkün mü?

Yediğimiz ve içtiklerimiz içinde vücuda en çok kalori girmesini sağlayanın yağlar olduğunu biliyoruz. Peki çoğunlukla yağlı tüketim yaparak kilo vermek mümkün olabilir mi?

Öncelikle şunu belirtmeliyiz: Olabildiğince çok yağ tüketimine ve protein ile karbonhidrat tüketiminin minimize edilmesine dayanan ketojenik diyet, zayıflama amaçlı ortaya çıkmadı. Epilepsi hastalığı ile boğuşan çocuklar için bir tedavi yöntemi olarak öne sürüldü. Zaman içerisinde kilo vermek isteyen bireylerin de ilgisini çeken ve uzunca süredir insan anatomisine uygun olup olmadığı tartışılan bu diyetle sağlıklı bir biçimde kilo vermek ne kadar mümkün?

Bu diyetin temel çıkış noktası, vücudun ihtiyacı olan minimum kaloriyi yağlarla elde etmek. Özellikle yağlı yemeden doymayan bireyler ve yağsız yiyeceklerden haz etmeyen, kendine özgü mutfağı zaten yağlı yiyeceklerden oluşan bizim gibi toplumlar için de fazlasıyla ilgi çekici oluyor. Yapılan araştırmalar, ketojenik diyetin epilepsi hastaları için başarılarını zaten kanıtlamış durumda. Kilolu bireylerin de kısa vadede hızla kilo verdiğini de gösterir nitelikte. Buradaki asıl soru, ketojenik diyetin uzun vadede yağlanmaya ve daha büyük sağlık problemlerine sebep olup olmadığı.

Bir çok profesyonel beslenme uzmanının baskın görüşüne göre, yağ kullanımının arttırılmasına dayalı diyet esnasında verdiğiniz kilo kaybının, neredeyse diyete yeni başlayan her hastada görülen sıradan bir kalori kaybı olduğu yönünde. Yani yaptığınız diyet ne olursa olsun, ilk ay boyunca yediğiniz herhangi bir şeyi yemeden önce iki kez düşündüğünüz için, bu ay sonunda ister istemez size kilo kaybı olarak dönüyor. Yeme alışkanlığı ise uzun vadede vücudunuzda görsel bir değişim görmediğiniz için olduğu gibi geri geliyor ve yaptığınız diyet ne olursa olsun bir süre sonra vazgeçiyorsunuz.

Ketojenik diyet veya bir başkası; eğer ki vücudunuzun mevcut formundan rahatsızsanız ve kilo verme gibi bir düşünceniz varsa, bunu bir uzman kontrolünde gerçekleştirmeniz en doğrusu olacaktır. Günümüzde kulaktan dolma diyetler veya beslenme formüllerini deneyerek mevcut sağlığından olan, hatta ve hatta ciddi psikolojik sorunlar yaşayan o kadar insan var ki... En doğrusu işi hiçbir şekilde şansa bırakmadan, alanında uzman bir diyetisyen eşliğinde, disiplinli bir biçimde hedefe yürümek olsa gerek.