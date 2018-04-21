Yağsız Yemek Yemeniz Zayıflamanıza Neden Olmayabilir

Yağsız besinlerde bulunan rafine karbonhidratlar kilo vermenizi engellerken sağlığınızın bozulmasına neden olabilir.

Kilosuna dikkat eden birçok insan, ne yemesi gerektiği konusunda büyük endişe duyuyor ve çoğu az yağlı yiyeceklerden oluşan diyetlere yöneliyor. İlk bakışta daha az yağlı yiyecekler yemek zayıflamayı sağlar düşüncesi doğru gibi gelse de, işin aslı pekte öyle değil.

Araştırmalar, düşük yağlı diyetlerin daha fazla kilo kaybına neden olmadığı ve daha yüksek yağ içeren diyetlere göre hastalık riskini azaltmadığını göstermektedir. Bu diyetlerde şekerli ve karbonhidratlı yiyeceklere yöneliniyor ve rafine karbonhidratlar önemli bir sorun olabilir. Bu ürünler işlemler sonrasında besleyici ve sağlıklı lif içeriklerinin çoğunu kaybettikleri için kan şekeri yükselmesi ve diyabet hastalığı gibi sorunlara neden olabilirler.

Bu nedenle yağsız beslenmek sağlıklı beslenmek anlamına gelmiyor. Kilo vermek için yediklerinizin mümkün olduğunca besleyici ve sağlıklı olması gerekiyor. Birçok insanın kilo vermek için çabalarken çeşitli hastalıklara yakalandığını unutmayın.

Ayrıca tam yağlı süt ürünleri, yarım yağlı ürünlere göre çok daha sağlıklıdır. Araştırmalara göre yarım yağlı süt ürünleri diyabet riski oluşturuyor ve kilo vermek için yararlı bir yol değil. Kadın Sağlığı Girişimi tarafından yapılan bir çalışma, sekiz yıl boyunca kadınları farklı beslenme alışkanlıklarıyla takip etti. Düşük yağlı beslenen katılımcıların meme kanseri ve kardiyovasküler hastalıklara karşı bağışıklığı azalırken, diğerlerinde böyle bir durum yaşanmadı. Ayrıca daha yağlı bir düzenli beslenme alışkanlığını sürdüren kişilerle aralarında büyük bir kilo farkı oluşmadı.