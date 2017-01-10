Yılların Efsanesi Yahoo!’ya Bitti: Yeni Adı “Altaba” Oluyor!

Yahoo!’nun CEO’su Marissa Mayer, en eski arama motorlarından biri olan Yahoo!’nun artık Altaba olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda Amerikan operatörü olan Verizon tarafından 4.8 Milyar Dolar bedel ile satın alınan Yahoo!, aynı zamanda %15’lik hisse ile Çin’in en büyük firmalarından biri haline gelen Alibaba’nın ve %35’lik hisse ile de Yahoo! Çin’in hissedarı olarak dikkat çekiyor.

Şimdi ise Yahoo!’nun yeni adının Altaba olacağı CEO Marissa Mayer tarafından açıklandı. Neden bu isim seçildiğine ve anlamına dair bir bilgi bulunmazken özellikle Alibaba adıyla yakın olması sebebini belli ediyor gibi.

Ayrıca Altaba Inc. ile Tor Braham, Eric Brandt, Catherine Firedman, Thomas Mcinerney ve Jefrey Smith gibi isimler yönetimde yer alacakken, Yahoo!’nun kurucularından David Filo ve CEO Marissa Mayer’in istifa edeceği söyleniyor.

Teknik olarak 1994 yılından bu yana varlığını sürdüren Yahoo!, Google gibi bir rakibi karşısında artık resmen beyaz bayrak çekmiş olacak. Bakalım Yahoo! artık Altaba olduğunda ne gibi değişimler ya da faaliyetler göreceğiz.