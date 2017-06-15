Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen satış işlemi ile Verizon’a geçen Yahoo’nun CEO’su Marissa Mayer’in de görevi son bulmuştu. Sempatik CEO, giderken Yahoo’ya taş atmayı ihmal etmedi.

Marissa Mayer, en az Yahoo kadar şirketin bünyesinde ismi geçen kişiler arasında yer alıyordu. Gerek güzelliği, gerekse de aldığı / alacağı ücretlerle kendisinden bahsettiren Mayer, Yahoo’nun Verizon’a satışının gerçekleşmesinin ardından gider ayak göndermede bulundu.

2012 yılında Google’daki görevinden ayrılarak Yahoo’ya transfer olan ve şirketin CEO’luk görevine getirilen Mayer, ‘bundan sonra Gmail kullanabileceğim için mutluyum’ dedi. Birçok kesim tarafından Mayer’in bu yorumu“Google’a gönderme” olarak yorumlandı.

Yorumun gönderme şeklinde yorumlanmasının arkasında ise Yahoo’daki üst düzey çalışanların, şirketin arama motoru alanında en büyük rakibi olan Google’ın ürünlerinin kullanılmasına sıcak bakmaması yatıyor.

CNBC’ye göre Mayer, 2015 yılında bonuslarla birlikte 42.1 milyon dolar kazanmış ve sektörün en çok kazanan CEO’larından biri olmuştu.