Yahoo Finans'tan "Modern Altın Günü" Uygulaması: Tanda!

Yahoo Finans tarafından geliştirilen ve Tanda olarak adlandırılan bir uygulama, birbirini tanımayan insanların bir havuza para aktararak sırayla biriken paraları kullanmalarını sağlıyor. Bir anlamda "modern altın günü" uygulaması olan Tanda'ya banka hesapları entegre edilebiliyor.

Birçoğumuzun dışarıya çıkmasına birçoğumuzun da yapılan yemekler sebebiyle evde kalmasına sevep olan altın günü ritüelini hepimiz biliyoruz. Birçok insan her ay bir evde toplanır ve toplanılan evin sahibine altın verir, o da toplu ödemelerini bu altınlar vasıtasıyla yapabilir. Altın kurundaki dalgalanma haricinde herkes için gayet karlı bir uygulamadı. Yahoo Finans tarafından geliştirilen Tanda uygulaması da tam olarak klasik altın günleri gibi olmasa da bu sisteme oldukça benziyor. Banka hesaplarının tanımlandığı uygulamada bir grup insanla birlikte aynı havuza bir miktar para aktarılıyor ve sırayla insanlar o havuzdaki parayı kullanıyor.

"Tanda", kelimesinin kökeni ise Latin Amerika ülkelerinde, genellik küçük gruplardan oluşan insanların birbirine yardım etmek için kullandıkları uzun süreli para toplama işlemi olarak biliniyor. Tanda uygulamasında katılımcılar, her ay belirli bir miktar uygulama havuzuna para aktarıyor ve bir ay sonunda sırası gelen kişi paranın hepsini alabiliyor. Bu durum herkes para alana ve yatırana kadar devam ediyor. ,

Nasıl Çalışıyor?

İlk olarak bir hesap oluşturuluyor ve kimlik bilgileri doğrulanıyor. Hemen akabinde banka hesabını bağlamak gerekiyor. Tanda genel olarak şu şekilde çalışıyor:

1- 5 ya da 9 kişiden oluşan bir ekip kuruluyor.

2- Ödeme durumu seçiliyor.

3- Tanda sırası gelen kişinin ödemelerini otomatik olarak işliyor.

Bununla birlikte Yahoo Finans, birçok kişinin parayı çekme sırasında ilk olmayı isteyeceğini tahmin ederek bu konuyu çözecek bir mekanizma kurduğunu belirtti. Buna göre sıralamaya göre çeşitli ödül uygulamaları yapılacak.

Bu ödüller de şu şekilde gerçekleşecek: Yahoo Finance ilk ödemenin % 8'ini ve ikinci ödemenin % 7'sinde kesintiye gidecek. Yani uyguluma üzerinden para kazanma yöntemini Yahoo Finans bu şekilde bulmuş. Parayı en son almak isteyen de %2'lik bir kesinti yaşayacak.

Elbette bu tip uygulamalarda birçok dolandırıcının olacağını da söylemek kehanet olmaz. Tanda, zamanla kullanıcılara bir güven puanı verecek. Güven puanı ne kadar yüksek olursa tasarruf gruplarına katılmak bir o kadar kolay olacak. Öte yandan özel gruplara ve yüksek ödemeli gruplara da katılınabilecek. Kullanıcıların bir katkı döneminde geç kalmaları durumunda ise 3 puanları kesilecek. Bu durumun katkının yapılmamasında 20 puan olacak. Tanda'nın ödemeleri Paypal'ın bir yan sistemi olan Venmo aracılığıyla gerçekleşecek.

Öte yandan insanlar her ne kadar birbirini tanımasa da uygulamada sohbet özelliği olacak. İnsanlar bu sohbet özelliği aracılığıyla birbirlerine sorular sorabilecek. Yahoo Finans bu uygulamanın artan kredi kartı kullanımının en büyük mağdurları olan gençler için geliştirdiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce işe yarar mı? Bu arada eğer uygulamayı denemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.