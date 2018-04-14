Yahoo, Japon Kripto Para Borsası BitARG'a Yatırım Yaptı

Yahoo Japan, Tokyo merkezli kripto para borsası BitARG'ın %40 hissesini satın aldı. Bu satın alımla beraber kripto para sektörüne de el atan Yahoo, eski günlerine dönmek istiyor.

Tokyo merkezli BitARG kripto para borsası, geçtiğimiz günlerde şirket hisselerinin bir kısmının Yahoo'nun alt kuruluşlarından birine satılacağını duyurmuştu. %40 hissesi 'Yahoo Japan' tarafından satın alınan borsa, Yahoo'nun "servis operasyonu ve güvenlik uzmanlığı" konusundaki yetenekleri sayesinde eskisinden çok daha güçlü olmayı hedefliyor.

BitARG ve Yahoo, anlaşmanın finansal detaylarıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı; ancak satış işlemini yakından takip eden 'isimsiz' bir kişi, satış bedelinin 18,6 ile 27,9 milyon dolar arasında olduğunu iddia etti. Oldukça yüksek olduğunu düşündüğümüz bu tutar, şirketin sadece %40 hissesi için ödendi. Bu satın alımla beraber blockchain dünyasına resmen giren Yahoo, eski günlerine dönmeye çalışıyor olabilir.

Nakit desteği sağlamak amacıyla hisselerini satan tek kripto para borsası BitARG değil. Geçtiğimiz günlerde Monex Group, Coincheck hisselerinin tamamını 34 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu. 2018'in başlarında 530 milyon dolarlık soyguna uğrayan Coincheck, geçirdiği zorlu günlerin ardından tekrar ayağa kalkmayı umuyor.

Kripto para piyasalarının durulduğu bu dönemde, borsalar nakit sıkıntısı çekiyor olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kripto para borsalarının ayakta kalması için yapılan bu yatırımların devamı gelir mi?