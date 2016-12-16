Yahoo’nun Çalınan 1 Milyar Hesabı, İnanılmaz Komik Bir Paraya Satışa Çıkarılmış!

Korsanların dün sistemlerine girdiği Yahoo’dan çalınan 1 milyar hesap, Dark Web’de yalnızca 300 bin dolara satışa çıkarılmış.

2000’li yılların başında internet dünyasının krallarından olan Yahoo’nun başına 15 yıl sonra başına bunların geleceğini kim tahmin edebilirdi ki?

Bildiğiniz gibi bilgisayar korsanlarının Yahoo’ya ait 1 milyar hesabı çaldıkları Yahoo tarafından da doğrulanmıştı. Şirketin bundan ne kadar zamandır haberdar olduğunu bilmiyoruz fakat gelen haberler, Yahoo’nun durumunun sanılandan çok daha içler acısı olduğunu gösteriyor.

NYT’nin haberine göre Yahoo’dan çalınan bu 1 milyar hesap, geçtiğimiz Ağustos ayında Dark Web’de satışa çıkarılmış, hem de yalnızca 300 bin dolara. İşin daha berbat tarafı, sitenin tüm veritabanının kontrol edilebildiği de söyleniyor. Yani 300 bin doları ödeyen bir kişi, Yahoo’nun illegal sahibi olacak diyebiliriz ki bu parayı ödemeyi kabul eden 3 kişinin olduğu belirtiliyor.

Yahoo’ya saldırı gerçekleştiren korsan grubunun Doğu Avrupa merkezli olduğuna inanılıyor olsa da bunun henüz doğruluğu henüz teyit edilmiş değil. Fakat şirket, açık bir şekilde çalınan kimlik bilgilerinin diğer web sitelerinde benzer referanslarla kullanılması durumunda kullanıcılara ait şifrelerin, telefon numaralarının, güvenlik sorularının ve cevaplarının ‘x’ kişilerin eline ulaşabileceğini doğruladı. ABD için ürküten bir başka gelişme ise hesapların içerisinde ABD hükümetine ait 150 bin askerin kimliklerinin bulunması.

Artık olan olmuş olsa da Yahoo, mail servislerine sahip olan kullanıcılarının şifrelerini en kısa sürede sıfırlamaları gerektiği uyarısında bulundu.