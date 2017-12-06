Yahoo, Sözleşmeyi İhlal Suçlamasıyla Mozilla'ya Dava Açtı

2014 yılında yapılan anlaşmada yer alan bir maddeye göre Mozilla, Yahoo'nun yeni bir firmaya satılması halinde sözleşmeden çekilebilecek, yıllık 375 milyon dolar ödemesini 2019 yılına kadar almaya devam edecekti. Ve Yahoo'nun Verizon'a satılmasıyla Mozilla Google'ı varsayılan arama motoru yaparak, ödemesinin devam ettirilmesi talebinde bulunduğu için, Verizon tarafından mahkemeye verildi.

23 yıllık yayın hayatında cidden aptalca işler yapmıştı ama, Mozilla’nın varsayılan arama motoru olmak için yaptığı anlaşma, içlerinde en berbat olanıydı. Bu anlaşmaya göre Mozilla, Yahoo’nun yeni bir firma tarafından satın alınması halinde anlaşmadan cayma hakkını elinde bulunduracak, buna rağmen milyonlarca doları cebe indirmeye de devam edecekti. Her iki olasılık da yakın bir tarihte gerçekleşti ve şimdi Yahoo’nun yeni sahibi, Mozilla’ya suçlamada bulunuyor.

Verizon bu yılın başlarında Yahoo’yu satın alarak AOL ile birleştirdi ve bu konsorsiyuma ‘Oath’ adını verdi. Anlaşmanın bir parçası olarak Verizon Yahoo’nun daha önce yaptığı berbat sözleşmelerle birlikte 2016 yılında açığa çıkan çok sayıda hackleme olaylarının oluşturduğu olumsuz imajı da devralmıştı. Yapılan anlaşmalardan biri, 2014 yılındaki anlaşmaydı. Bu anlaşmaya göre Mozilla 2019 yılına kadar Yahoo’yu Firefox tarayıcısının varsayılan arama motoru yapacaktı. O zamanlar Yahoo’nun CEO’su olan Marissa Mayer, Yahoo’yu felaketin eşiğinden kurtarmaya çalışıyordu. Firefox’un yüz milyonlarca kullanıcısı üzerinden Google’ın piyasadaki payından kapmaya çalışan yönetici, yapılan anlaşmaya, Yahoo’nun Mozilla’nın istemeyeceği yeni bir firma tarafından satın alınması halinde 2019 yılına kadar yıllık 375 milyon dolar ödeme yapmaya devam edeceğine dair bir maddenin eklenmesine rıza göstermişti. Recode’a göre Mayer, bunun hiçbir zaman olmayacağını düşünmüştü.

Gelin görün ki Kasım ayında gerçekleşti bu ihtimal dışı görünen olasılık. Mozilla yeni ‘Firefox Quantum’ tarayıcısını çıkararak varsayılan arama motorunu Google olarak ayarladı. Google’ın tarayıcıda yer almak için Mozilla’ya ne kadar ödeme yaptığını bilmiyoruz ama 2014 yılında 323 milyon dolar vermişti. Oath’ın 1 Aralık tarihinde yaptığı yasal dava başvurusunda görünen o ki Mozilla, kalan 750 milyon doları 2019’a kadar sövüşlemeye devam etmenin peşinde. Oath açtığı davada Mozilla’nın yersiz şekilde Yahoo ile yaptığı anlaşmayı bozduğunu iddia ediyor. Mozilla’ da anlaşmanın ihlal edildiği iddiasıyla Oath’a karşı dava açmakta gecikmedi. Ve söz düellosu başladı.

Her ne kadar yapılan anlaşmanın maddelerine uygun gibi görünse de, Mozilla’nın ahlaki davranmadığı düşünülüyor. Zira vermediği bir hizmet için para almaya devam etmek, temel ahlaki değerlerle çelişen bir durum olsa gerek.