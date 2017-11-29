Rus ajanlara çalıştığını bilmediğini iddia eden Baratov, 2014 yılında gerçekleşen geniş çaplı Yahoo e-posta hırsızlığından sorumlu tutuluyor. Olaya dahil olan iki Rus ajanı ile diğer hacker Rusya'da oldukları için, haklarında herhangi bir işlem yapılamadı.

22 Yaşındaki Kazakistan doğumlu Kanada vatandaşı Karim Baratov, 3 milyar civarında Yahoo hesabını etkileyen 2014 yılında gerçekleşen büyük çaplı Yahoo veri ihlaline dahil olduğuna yönelik hackleme suçlamalarını kabul etti.

Amerikan Adalet Bakanlığı Mart ayında Dmitry Dokuchaev ve Igor Sushchin adlı iki Rus gizli servisi çalışanı ile Alexsey Belan ve Karim Baratov adlı iki hacker hakkında 2014 yılında Yahoo’nun sunucularına izinsiz girdikleri suçlamasında bulunmuştu.

Karim Baratov, bu yılın Mart ayında Toronto Polisi tarafından evinde yakalanmıştı fakat iki FSB ajanıyla Alexsey Belan adlı hacker Rusya’da oldukları için tutuklanamamıştı.

Baratov, San Francisco’da bulunan federal mahkemede Rus ajanlara yardım ettiğini kabul ederek hakkındaki dokuz suçlamayı da kabul etti. Suçlamalar arasında bir adet ‘Korumalı bilgisayarlardan bilgi çalarak ve bu bilgisayarlara zarar vererek ‘Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Suistimali Yasası’nı ihlal etmek” ve 8 adet “Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı” suçlamaları bulunuyor.

Savcılar, rus ajanların Yahoo hack olayını yönlendirdiklerine, hedeflerinde olan kişiler Yahoo dışındaki e-posta hesaplarını kullanırlarken Baratov’u bu hesapları çalmakla görevlendirdiklerine inanıyorlar.

Bununla birlikte Baratov’un avukatlarına göre suçun işlendiği tarihte Barato’un Rus ajanlarla çalıştığını bilmiyordu.

Baratov kimlik avı yöntemiyle en az 50 Google hesabının bulunduğu 80 adet Yahoo olmayan eposta hesabına izinsiz erişim sağlamıştı.

Baratov’un karar duruşması önümüzdeki yıl Şubat ayında yapılacak. İlk suçlama için 70-87 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak olan Baratov’a kimlik hırsızlığı suçlarından da 24 aya kadar ceza verilebilecek.