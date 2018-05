Cep Telefonları Artık Cebimizde Değil, Yüzümüzde Olacak

Cep telefonları hali hazırda hayatımızın en vazgeçilmez parçalarından biri. Gelecekte ise 'ayrılmaz bir parçamız' olacakları düşünülüyor.

Bir yanda sürekli olarak dillendirilen ve önüne geçilmesi gereken bir durum olduğu söylenen 'cep telefonu bağımlılığı' dururken bir yanda ise tüm bu akıllı cihazları hayatımıza daha fazla entegre edebilmek için gelişen bir sektör var. Üstelik başarılı olan tarafın hangisi olduğu da aşikar.

Tüm bu gelişmelere şöyle bir göz gezdirdiğimizde ise aslında oldukça tahmin edilebilir gözüken bir durumla karşılaşıyoruz. Cep telefoları ilk kullanılmaya başlandığında gerçekten cep telefonuydular. Yalnızca bir arama ya da mesaj için elimize aldığımız basit birer iletişim aracıydılar. Ancak şimdi, birçok işi kolaylıkla yürütebileceğimiz, aradığımız her şeye bizi anında ulaştıran birer bilgi kaynağı haline geldiler. Sosyal medyadan ise sanırım bahsetmeye bile gerek yok. Yani işin özü, cep telefonlarımız artık cebimizde değil her an elimizdeler.

Peki bu hızlı evrimin bir sonraki basamağına bile çoktan karar verildiğini söylemek mümkün mü? Aslında evet. Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin adımlarını biraz daha dikkatli izlersek, gelecekte neler olacağını görebiliriz. Akıllı saatler ve iGlass gibi akıllı gözlükler, bunun en belirgin göstergesi demek mümkün.

Apple'ın akıllı saatleri, üçüncü nesil iPhone'lar kadar kuvvetli işlemcilere sahip ve bu durumun sürekli gelişeceğini ve çok da uzak olmayan bir gelecekte akıllı bir saatin, bir telefon kadar yetkin olabileceğini söylersek sanırım yanılmış olmayız. Bir akıllı saat ile müzk ve video oynatmak, arama yapabilmek, mesaj ya da mail yolu ile iletişim kurmak mümkün. Bu noktada pil ömrünün de geliştirildiği bir gelecekte, kolumuzdaki saatten başka bir cihaza ihtiyaç duymayacağız gibi görünüyor.

Aynı şeyi akıllı gözlükler için de söyleyebiliriz. Artırılmış gerçekliğin, geleceğin en önemli ve kullanılabilir teknolojilerinden biri olduğunu biliyoruz. Apple'da bunun doğal olarak farkında ve artırılmış gerçeklik üzerine ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların ise bilgisayarlar ve cep telefonlarından ziyade gözlüklerde kullanılacağı düşünülüyor.

Bu artırılmış gerçeklik tabanlı gözlükler üzerinde şu an ciddi bir çalışma olduğu pek çok rapor ile kanıtlanmış durumda ve alınan patentler de bu teknoloji sayesinde cep telefonları ve bilgisayarların sahip olduğu tüm olanakların gözlüklere taşınacağınıı gösteriyor.

Tüm bu gelişmelerin, yeni pek çok kolaylık sağlayacağı ve bir şekilde birşeyleri değiştireceği kesin ancak her an vücudumuzda bir cihaz taşıyacak olmamız şüphesiz ki bize de iyi veya kötü etki edecektir. Fakat eğer bilinçli bir kullanıcı olmayı başarırsak, teknolojinin olumlu yanlarını görmemiz de çok daha kolay olacak.