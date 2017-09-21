Knightscope şirketi yeni güvenlik robotu K7'yi tanıttı. Ülkemizde henüz güvenlik robotları kullanılmıyor fakat yakın gelecekte tüm dünyada güvenlikten robotlar sorumlu olabilir.

Knightscope şirketi, geniş alanda gerçekleşen suçları önleyebilmek için K7 isimli güvenlik robotunu tanıttı. 4 tekerleği bulunan robot, bir buçuk metre yüksekliğe ve iki metre uzunluğa sahip. K7, alışveriş merkezleri, film setleri gibi büyük alanlarda herhangi bir suç unsurunu engellemek amacı ile hizmet veriyor.

Ses ve video kaydı gerçekleştirebilen K7’nin üzerinde herhangi bir sorunu hemen tespit edebilmek için pek çok sensör bulunuyor. Knightscope, şimdiden 8 farklı eyalette 32 farklı şirket ile toplamda 44 robot için ön anlaşma yaptıklarını, yıl sonuna kadar robot sayısını 100’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

K7 robotu suça meyilli kişileri caydırsa da bildiğimiz kanlı canlı güvenlik görevlileri kadar akıllı ve yetenekli değil. Daha önce yine Knightscope şirketinin bir başka güvenlik robotu, alışveriş merkezinde bulunan havuzun içine düşmüş ve boğularak kullanılamaz hale gelmişti. Şirket, K7’nin bu tarz bir olay yaşamayacağına garanti vermiyor.

Knightscope CEO’su William Santana, amaçlarının uzun vadede suçu öngörmek ve önleyebilmek olduğunu söyledi. Suçu önleyebilmek kabul edilebilir fakat öngörmek için gelişmiş makine öğrenme teknolojisi ve yapay zeka gereklidir. Robotların havuzu karadan ayırt etmekte zorlandığını düşünürsek Knightscope’un daha çok yolu var.

Henüz güvenlik robotları üst düzey bir teknolojiye sahip değiller ve kullanım alanları kısıtlı. Fakat gelecekte artan yapay zeka ve mühendislik, halka açık alanlarda güvenlikten robotların sorumlu olmasını sağlayabilir.