Waymo firması, Kaliforniya'nın Mountain View şehrinde daha önce yaptığı testlerden başarıyla geçmesinin ardından, Kaliforniya bölgesinde daha uzun soluklu bir test için bir başvuruda daha bulundu.

Kaliforniya’da ilginç şeyler oluyor., Waymo adlı otonom araç firmasının raporlarına göre firma Kaliforniya’da sınırlı bir bölge için arkasında güvenlik sürücüsü olmayan otonom araçlarını daha uzun soluklu bir şekilde test etmek istiyor.

Daha önce promosyonel videolar için Phoenix’te denemede bulunan firmaya ait otonom araçlar, 2 Nisan itibari ile gerekli izinler için Kaliforniya bölgesine başvuruda bulundu.Bahsi geçen izin şayet resmi ve kalıcı olarak çıkarsa diğer firmalar için de otonom araç trafiğinin kapısı açılmış olacak.

Waymo’nun bu pilot bölgede kullanacağı aracın ise 'Chrysler Pacificas' olacağı netlik kazanmış durumda, ayrıca alınan bilgilere göre ismi açıklanmayan bir şirket daha aynı tarihlerde pilot bölgede faaliyet göstermek için başvuruda bulunmuş durumda.

İznin verildiği varsayılırsa Waymo zamanlama olarak hem oldukça kötü hem de oldukça iyi bir anı seçmiş gibi karışık bir cümle kurmamız işten bile değil. Zira, Tesla aracının kazası ve UBER’in sonu bir insanın hayatını kaybetmesine varan kazası düşünüldüğünde, bu pilot bölgede yaşanacak herhangi bir sorun dünya basınında büyük ilgi göreceği için büyük bir imaj sorununa dönüşebilir.

Diğer yandan başarılı verilere kavuşulması halinde, insanların otonom araçlara olan önyargısı biraz olsun azaltılabilir ve güven duygusu aşılanabilir. Bu arada Waymo araçlarının UBER ve Tesla’nın aksine ‘güvenlik sürücüsü’ barındırmadığını tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani bu kez direksiyonun arkasında kontrol edebilecek hiçbir insan yok.

İzin alınması dahilinde şimdilik sadece Kaliforniya’nın Mountain View şehrinde faaliyet gösterecek araçların, müşteri kabul edip etmeyeceği ya da nasıl bir faaliyiet gösterecekleri konusunda henüz net bir bilgi açıklanmadı.