CareerCast, ulusal çaptaki veritabanından elde ettiği bilgiler ile 2017'de ve sonrasında aranacak bol maaşlı IT meslekleri sıraladı.

Ünlü kariyer sitesi CareerCast, ulusal çaptaki veritabanlarından elde ettiği bilgiler ile IT meslekleri hakkında 2016’da bir liste yayınlamıştı. Bu liste, maaş ve çalışanların şirket içindeki önemi gibi bilgilere dayanarak sıralanmıştı. Ayrıca hangi pozisyonlar için ihtiyacın fazla olduğu ve en çok aranacak olan meslekleri de tahmin etmeye girişmişti. Sektördeki bu açıklar 2017’de de devam ediyor ve muhtmelen bundan sonra da devam edecek.

Sistem ve Ağ Uzmanı



Bilgisayarları ve ağları yöneten IT uzmanları, 2016’da ortalama 77,810 dolar kazanmıştı. Bulut bilişim çıktığı için IT’cilerin azalacağı düşünülmüştü fakat bakın ne oldu? Tam tersi sektörde artış söz konusu. Sadece şirketler daha az bilgisayar satın alıyor ama daha çok “Sistemci” arıyorlar. Bu alanda ihtiyaç 2024’e dek %8 artacak.

Veri Bilimcisi



Veri bilimciler, 2016’da ortalama yıllık 128,240 dolar kazandılar. Büyük bir veriyle çalışan her cihaz sayesinde “Veri Bilimcileri” artarak aranmaya devam edecek. Veri bilimi için büyümenin önümüzdeki 8 yıl boyunca %16 olması bekleniyor.

Yazılım Mühendisi



Yazılım mühendisleri 2016’da ortalama 100.690 dolar kazandılar. Bu her yerde talebi olan bir meslek. Büyük bilişim firmalarından herhangi bir sektörde iş yapan küçük şirketlere dek yazılımcı aranıyor. Bu alanda büyüme 8 yılda %17 olacak.

Bilgi Güvenliği Uzmanı



Güvenlik her yerde lazım. Bilgisayarlarımız, özel dosyalarımızı tuttuğumuz için kat kat güvenli olmalı. Ama özel sektörde bankalar, finans kuruluşları gibi yerlerde bilgi güvenliği olmazsa olmaz. Bir “Bilgi Güvenliği Uzmanı” geçtiğimiz sene ortalama 90,120 dolar kazanmıştı. Bilgisayarlarımız daha çok veri kaydettikçe ve bu veriler hassas oldukça bu sektörde iş bitmez. Birileri bizi hackerlardan korumalı! Güvenlik uzmanlığı 2024’e dek %18 büyüyeceği tahmin edilen bir alan.

Bilişim Sistemleri Analisti



Bilişim sistemleri analistleri, 2016’da yıllık ortalama 85,800 dolar kazanıyorlardı. Bilgisayarlar durdukça ve birileri yazılım geliştirdikçe, birileri de programlardaki problemleri çözmek zorunda-ki bunlar sistem analistleri oluyor. Sektördeki büyümenin önümüzdeki 8 yıl içinde %24 olması bekleniyor.

Web Programcısı



2016’da web programcılarının ortalama kazandıkları para yıllık 64,970 dolardı. Tabii ki IT sektöründe en yüksek para kazanan değil, fakat en çok iş alanı olan meslek. Web programcısı ihtiyacı 2024’e kadar şimdikinin %27’si oranında artacak.