Apple'ın yeni merkezi Apple Park'ın açılışına kısa bir süre kala drone ile çekilen yeni görüntüleri paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıllarda tamamlanması beklenen ve uzun süredir Apple Campus 2 adıyla bugüne kadar andığımız, Apple'ın yeni merkez üssü olacak olan Apple Park'ın artık inşa çalışmalarında sona geliniyor.

Aylardır Apple'ın yeni kampüsünün gelişmelerini kaydeden ve drone ile çektiği görüntüleri 4K çözünürlükle yayınlayan Matthew Roberts, yeni adıyla Apple Park'ın Nisan 2017 tarihindeki gelişimini gösterdiği bir video yayınladı.

Videoda Apple Park'ta güneş panellerinden oratoryo binasına kadar her şeyin hazırlandığını ve artık mobilyaların yerleştirilmesi sürecine geçildiğini görüyoruz. Bu da aslında her ne kadar gecikmeli olsa da Apple'ın yeni merkez üssüne yakında taşınacağı anlamına geliyor.

Nisan ayında Apple çalışanlarının taşınacağı Apple Park'ın yeni videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: