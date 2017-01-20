Yakında Büyük Olasılıkla Kızıl Saçlı Emojiler Gelecek

Unicode Komitesi, gelecek hafta bir araya gelip, yeni emojiler hakkında karar verecek. Komitenin, Apple yöneticileri ile de görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Perşembe günü Unicode Birliği tarafından açıklanan kararda, "Yaklaşan komite toplantısında, kızıl saçlı emoji karakterlerinin geleceğinin nasıl düzenleneceğine karar verileceği" duyuruldu. Zira emoloji dünyasında, kızıl saçlı karakterler "yoklukları" ile eleştirilerin odak noktasında yer alıyor.

Komite raporunda; yeni "kızıl saçlı kişi" emojisinin oluşturulması, cilt renk tonunun değiştirilebilmesi, cildin tonundan bağımsız olarak saç rengini değiştirilebilmesi gibi bir dizi olasılıktan söz ediliyor.

Kızıl saç ve ten kombinasyonları emojilerinin gelecek garantisi yok çünkü raporda da belirtildiği gibi, bu tür fiziksel özelliklere sahip olan kişiler dünya nüfusunun yüzde 2'sinden az. Gelecek hafta düzenlenecek komite toplantısında, kızıl saç projesinin ilerleyip ilerleyemeyeceğine karar verilecek.

Ancak sızan haberlere göre, "yeni" kızıl saç emojilerinin 2018 yılına kadar yeni bir platformda görünmesi pek olası gözükmüyor.

Apple ise kızıl saçlı emojilerin yaygınlaşmasını talep ediyor. Apple; iOS 10.2 sürümünde düzinelerce emoji karakterine destek sağlamıştı. Unicode Teknik Komitesi, Apple yöneticileriyle gelecek hafta bir araya gelecek ve görüş alışverişinde bulunacak.