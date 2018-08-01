Facebook'un henüz faaliyete geçirmediği yepyeni bir özelliği ortaya çıkarıldı. Buna göre çok yakında Facebook'ta ses yarışmaları düzenlenebilecek.

Geçtiğimiz dönemlerde bilgi yarışmalarını bünyesine entegre edeceği ortaya çıkan Facebook, şimdi de kodlarında keşfedilen satılarla bir ses yarışması planlıyor gibi. Jane Manchun Wong‏ isimli bir Twitter kullanıcısı, keşfettiği kodları takipçileriyle paylaştı.

"Görünen o ki Facebook, bir "Yetenek Yarışması" üzerinde çalışıyor. 'Sahne' ve 'seçmeler' mevcut. Bu seçmeler de video olarak yüklenecek gibi. Önce bilgi yarışması, şimdi de yetenek yarışması mı?"

Anadığımız kadarıyla Facebook, yakın zamanda iyice güçlendiği 'müzik telifi' konusunda imkanlarını sonuna kadar kullanmayı planlıyor. Universal, Sony, Warner gibi en bilindik plak ve prodüksiyon şirketleriyle telif anlaşmaları gerçekleştiren Facebook'un önümüzdeki dönemde müzikle ilgili ilk yapacağı proje bu olabilir.