İnternet alışverişinde küresel bir dev haline gelen Amazon’da arayıp da bulmadığımız pek şey yok. Ancak bir e-ticaret firmasının elini kolunu bağlayan şey kargo şirketleridir. Amazon ise bu duruma ilaç gibi bir çözüm getiriyor.

Ev eşyaları, elektronik, mobilya, kıyafet ve daha pek çok şeyin bulunduğu küresel alışveriş platformu Amazon, FedEx veya UPS gibi geniş bir kargo hizmeti ağı kuruyor. Wall Street Journal, Amazon’un yakında bu hizmeti duyuracağını söylüyor. Sistem, satıcı işletmelerden paketleri alıp, müşterilere teslim edecek ve sadece Amazon’a özel olacak.

Haberin kaynaklarına göre Amazon, Los Angeles'ta birkaç haftaya denemelere başlayacak. Şirket, 2018 sonuna kadar bu hizmeti küresel hale getirmeyi planlıyor. Elbette ilk etapta her zaman olduğu gibi ABD sınırları içerisinde yapılacak faaliyetler var. Aslında Amazon’un kendi kargo servisini kuracağına dair çıkan haberler çok yeni değil. 2016’da gene Wall Street Journal’da benzer iddialar yer almıştı.

FedEx ve UPS gibi firmaların şu anda sahip oldukları küresel dağıtım ağı için yıllarca mücadele ettikleri aşikar. Amazon’un hem bu şirketlere kafa tutması hem de kendi servis ağını kurması, sektör tarafından yokuş yukarı bir hareket olarak algılanıyor. 2013 yılında kendi servis ağını deneyen Amazon, paket teslimatlarında büyük sıkıntılar yaşatmıştı.

Ancak son yıllarda Amazon adına çok şey değişti. Bir anda servetine servet katan şirket, yakın zamanda Türkiye dahil pek çok ülkede hizmete gireceğini duyurmuş, ayrıca ABD’de kasiyersiz market dönemini başlatarak bir ilke imza atmıştı. CEO’su olan Jeff Bezos’un bir başka şirketi Blue Origin, Elon Musk’ın SpaceX’ine rakip durumda. Jeff Bezos aynı zamanda Amazon sayesinde dünyanın en zengin insanı olmayı başardı.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, Amazon’un kargo işinde bu kez başarılı olacağını düşünmek geliyor akıllara. Sanırım en iyisi beklemek ve görmek.

Amazon'un planlarına aşina olanlar, hizmetin tam olarak başlatıldığında şirketin FedEx'i ve UPS'i azaltacağını söylüyor. Amazon, kendi paketlerinden bir kısmını zaten teslim ettiği için kamyonlarındaki ekstra alanı doldurmaya gerek kalmayan daha fazla paketle doldurabilir. SWA FedEx veya UPS'den daha ucuzsa, müşterilerin bunun yerine Amazon'un hizmetini seçeceğine dair bahse girebilirsiniz.