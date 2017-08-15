Yakında Çıkacak Call of Duty WWII Betasına Özel Fragman!

Call of Duty'i eski günlerine geri döndürecek World War 2'nin çok oyunculu beta modu için fragman yayınlandı.

Geçen sene bir kez daha “gelecek” temasını işleyerek oyuncuların sabrını taşıran Call of Duty, bu sene en iyi yaptığı işe geri dönerek İkinci Dünya Savaşı’nı anlatacağını duyurdu. Yayınlanan fragmanlarla herkesin hoşuna giden “World War II” isimli oyun, 25 Ağustos’ta düzenleyeceği beta sürümü için yeni bir fragman yayınladı.

“Özel beta” olarak adlandırılan beta sürümü, yalnızca oyunu ön siparişle alan kullanıcılar için aktif olacak. Bununla birlikte 25 Ağustos tarihinde PS4, 1 Eylül tarihinde ise Xbox One için çıkacak özel betada, 3 farklı multiplayer haritası da aktif olacak. Haritalar dışında ölüm maçı, Domination ve Hardpoint modlarını aktif edecek Activision, “War” isimli farklı bir oyun modu da sunacak. Ancak diğer modların aksine biraz daha kısıtlı deneyimlenecek. War modunda savaşın belgesel tarzında anlatılması bekleniyor.

Sledgehammer’ın geliştiriciliğini, Activision’ın ise yayıncılığını üstlendiği Call of Duty: World War 2, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 3 Kasım 2017’de çıkışını gerçekleştirecek.