2018 yılına girmemizle birlikte her yıl düzenlenen Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı), oyun sektörünün nabzını tutmak istiyorsanız takip etmeniz gereken bir etkinlik. Bu yıl duyurulan oyunlarda da kendinize göre bir şeyler bulacağınızı garanti ediyoruz.

Yeni bir yıl, yeni bir mevsim demek, yeni oyunlar demek. Her sene düzenlenen GDC 2018 etkinliği boyunca duyurulanlarlar PS4, Xbox One, PC ve Switch'e çıkacak olan oyunlar arasında en ilgi çekici bulduğumuz oyunları sizin için derleyip toparladık.

Desert Child | PC, Xbox One, PS4, Switch

Oscar Brittain tarafından yaratılan Desert Child, tempolu yarışları ve shoot-em-up konseptini harmanlıyor. Baş karakterin düşük fonlarına rağmen, kazanmak ve kaybetmek ya da sadece yarıştan sonra hoverbike üzerinde uzanmak size zafer kazanmışsınız hissini sağlayacak. Desert Child, Flashback veya Out Of This World gibi klasik macera oyunlarını hatırlatan oldukça ilginç bir rotoscope animasyonlarıyla oldukça benzersiz bir stile sahp. 2018'in belli bir aralıkta çıkması bekleniyor, Desert Child, korkutucu kalmaya çalışan bir serserinin hikayesi.

Doctor Who | PC, Mobil

Hikaye 2018 boyunca yayınlanacak beş bölümden oluşan bir dizi üzerinde oynanacak. Her bölüm farklı bir hikaye ve sanat ekibiyle yapılacak. Ancak asıl hikaye, en son çıkan karakterlere odaklanacak: Osgood, Nardole ve diğer serilerden gelen destekle birlikte on ikinci Doktor ve arkadaşı Bill Potts.

Geliştirici Little Rebel Games'in oyunu Doctor Who, Legacy'deki başarısını takiben, Puzzles & Dragons tarzı oyunlardaki bulmacaları çözerek ilerleyecek. Ancak, oyununun demo versiyonu diğer oyunlara pek benzemeyecek. Oyunda diğer oyunlara benzemeyen bir bulmaca mekaniği olacak. Oyunun yakında çıkacağı bilinse de tam çıkış tarihi bilinmiyor.

The Messenger | PC, PS4, Switch

Genç bir ninja rolünü üstlendiğiniz bu oyun, epey hızlı bir şekilde başlıyor. 2018'den sonra çıkacak oyun The Messenger'ın, zorlu eylemlere ve platform oluşturma konusuna odaklanışı, klasik oyunlara geri dönüş yapmanıza sebep olacak. Eski dönemlere göndermelerle kendini hissettiren mizahi bir şekilde oyunun hikayesi işleniyor. Oyunun farklı dönemlerini deneyimlemek adına kendine özgü bir tarza sahip.

Minit | PC, PS4, Xbox One

Bir dakika içinde ne kadar kazanabilirsin? Minit'te her 60 saniyede bir ölüyorsunuz ve her seferinde evinizden baştan başlıyorsunuz. Siyah - beyaz görseller sunan Minit, karikatürlü bir macera oyunu. Oyunda ilerlemek için her dakika boyunca oynadığınız öğeleri tekrar toplamanız gerekiyor. Bir dakika içinde yakındaki yengeçleri öldürmenizi isteyen biriyle konuşabilirsiniz, yengeçleri buldunuz ve bir ödül için onları öldürdünüz ancak bu süre zarfında tekrar ölebilirsiniz. Yavaş konuşan NPC'ler ilerlemenizi engeller. Minit'i çekici kılan bir tarafı da inanılmaz derecede kısa bir sürede ne kadar kez kazanabileceğinizi öğreniyor olmanız. Oyun 3 Nisan'da çıkıyor.

Mosaic | PC, PS4, Xbox One

İlk olarak GDC'de gösterilen oyun Mosaic, modern yaşamın sıradan parçaları hakkında hikaye odaklı bir oyun. Geliştiricisi Killbrite Studio olan bu oyun, bir dizi illüstrasyon olacak. Mosaic'in öykü anlatımının önemli bir kısmı oyun içi akıllı telefonunuzla yapılır. Bununla birlikte, Orwellian e-postalarını kötü niyetli olaylar hakkında kontrol edebilir ve bir yürüyen merdivende beklerken oyundaki telefonunuzdan oyun oynayabilirsiniz. Oyundaki akıllı telefon, oyunun tekrar eden, günlük eylemlere odaklanması için bir panzehirdir; tıpkı gerçek hayattaki gibi, günün sıkıcı kısımları sırasında telefonunuzla ilgilenebilirsiniz.

Pool Panic | Switch, PC

"Dünyanın en az gerçekçi havuz simülatörü", Pool Panic için doğru bir tanım. Bu oyunun kontrolerindeki bilinmezliklerle deliğe her topa vurma hedefinize ulaşmak için atabileceğiniz belli bir vuruş çeşiti yoktur. Ancak oyun her bulmacayı bitirip bitirmemeniz için kaç vuruş yapacağınızı takip etmez. Beklenenden daha başarılı bir yüksek skor alabilirsiniz. Ya da sadece düşmeden, pervasızca toplara vurmayabilirsiiz. Pool Party, kendi garip eğlencenlerinize izin veren bir oyun.

Rune | PC

Tanrılar kan istiyor! Rune, İskandinav mitolojisinin şiddetli dünyasını anlatıyor. Oyunun konsepti kıyamet üzerine, ancak multiplayer rekabete daha fazla vurgu yapan bir oyun. Oyunun hikayesi tanrılara olan sadakatinizi göstermenizi istiyor. Rune, sizi düşmanlarınızdan silah almaya ve farklı dövüş stillerini denemeye teşvik ediyor. Rune, aynı zamanda, bir suyu geçmeniz gerektiğinde ve oyunun buzlu sularının donma noktasında vazgeçmediğinizden emin olmak istiyor. Hızlı bir şekilde Kuzey'deki hedefinize ulaşmanızı sağlayan geniş bir dünyayı içeriyor.

The World Next Door | PC

Animeler ilham almış bir görsel roman / bulmaca oyunu olan World Next Door hala erken erişim aşamasında.Rose City Games merakımızı biraz olsun gidermek için kısa bir demo yayınladı. Canavarların dünyasına götürülen insan olan bir kız olan Jun'u yıldızlarla paylaşıyor. İnsanlar, canavar dünyasında bir düzine gün kadar yaşayabilirler, Jun ise orada dünyada sıkışıp kalır. O ve yeni canavar arkadaşları ölmeden önce onu nasıl kurtaracaklarını bulmalı. Elbette ki oyunun olmazsa olmazı ise bu süreçte Jun'un, arkadaşları ile kavga etmesi.

Listemiz bu 8 oyundan oluşuyordu. Sizler bu yıl piyasaya çıkacak olan oyunlardan hangilerini merakla bekliyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.