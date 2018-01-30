2018 yılı planları içerisinde büyük bir yer kapladığı CES 2018'de ayan beyan ortaya çıkan Google Assistant, kullanıcıların görüşleri doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor.

Google Assistant ve Amazon Echo piyasaya bu denli sağlam bir giriş yapana değin, Android platformu için geliştirilmiş en iyi sesli asistan Motorola tarafından, Moto Voice adıyla tasarlanmıştı. Moto Voice basit sesli komutları algılayabiliyor, internette arama gerçekleştirebiliyor ve 2014'te Moto X'in piyasaya çıkmasından sonraki ikinci jenerasyon versiyonuyla da siz nasıl isterseniz yazılımı o şekilde çağırabiliyordunuz.

Çıkışının üzerinden bayağı bir zaman geçmiş olsa da, Google'da benzer bir uygulamayı sonunda Google Assistant ile kullanıcıları ile buluşturacak. Gelecek güncellemeye değin sadece "Hey, Google!" ve "Ok, Google!" komutlarını algılayan asistan bu yüzden aynı evde birden fazla Google Asistan kullanan kişilerin cihazlarına verecekleri komutların birbirine girmesine sebep oluyordu. Kullanıcılar tarafından uzunca süredir beklenen değişiklikle Google'ı istediğiniz gibi seslenerek harekete geçirebileceksiniz.

Programa tanıtacağınız herhangi bir isimle artık Google Asistan sizi tanıyabilecek. "Hey, Nuri!" veya "Hey, Ayşe!" gibi değişik tanımlamalara hazır olabiliriz. Gelecek olan güncellemenin tarihi şu an için belli değil ama kaynaklardan alınan bilgiler bu özelliğin yakın zamanda geleceğini teyit etmiş durumda. Bu özellik gelince ve ülkemizde de kullanılabilir olunca siz Google Asistan'ı ne şekilde çağırmayı düşünüyorsunuz?