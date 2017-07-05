Yakında Hepimiz Matrix'e Dönüşebiliriz!

Farelerde yapılan ümit verici çalışma, Parkinson gibi hastalıkların tedavisi yanında beyin yaşlanmasını durduruyor ve aynı zamanda Matrix filminde olduğu gibi beyin implantını gerçeğe dönüştürüyor.

Hepimizin bildiği üzere beyin implantları bilim kurgu filmlerinin popüler bileşenlerindendir. Bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışma ile işte bu kurgusallığı gerçeğe dönüştürme yolunda bir adım daha attılar.

Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar, tek bir beyin hücresine kadar beyinde gerçekleşebilecek elektrik sinyallerindeki değişimleri doğrudan kaydedebilen ve beyne takılabilen bir ağ geliştirdiler.

Bu ağ uygulaması, beyin-makine ara yüzleri, cyborg hayvanlar gibi geniş aralıkta uygulamaların gerçekleştirilmesini sağlayabileceği gibi aynı zamanda hafıza ve öğrenmenin zamanla nasıl değiştiğine, Alzheimer gibi hastalıkların iç yüzüne dair daha geniş kapsamlı bir bakış kazandırabilecek.

Farelerde yapılan testlerde enjekte edilebilir sonda, önemsenmeyecek derecede ve kısa süreli bir bağışıklık tepkisine yol açtı. Daha sonra ağ ve beyin dokusu uygulama ile kaynaştı.

Bilim insanları, uyarıcı elektrotların oluşturulan yeni sisteme eklenmesiyle, yaşlanmaya bağlı irade kayıplarını önlemek için oldukça bilgi devşirebilecekler.

2015 yılında yayınlanan deney protokolüne göre yapılan işlem, aşırı esnek ve ağsı yapıda bir beyin sondasının beynin özel bölgelerine şırınga ile enjekte edilmesi olarak ifade ediliyor.

Ağ kayıt elektrotu ağın karşı tarafındaki pedlere metal tellerle bağlanıyor. Daha sonra bu pedler ‘Flat Flexible Cables (FFC)’ olarak adlandırılan kablolara bağlanarak kayıt yapmak üzere harici bir sisteme takılıyorlar.

Araştırmacılar her ne kadar takılan sondanın hayat boyu beyinde kalabilecek olsa da, ihtiyaç halinde de kolaylıkla çıkarılabileceğini söylüyorlar.

Bilinen yöntemlerle beyne yapılan enjeksiyon işleminin aksine beyindeki bağışıklık sisteminin verdiği tepki, bir iki hafta gibi kısa bir süre zarfında normale dönüyor. Bu da işlemin diğer yöntemlere göre daha güvenilir ve kalıcı olarak beyinde bulunmasını sağlıyor.

Dr. Lieber “Geçmişte yaptığımız ve halihazırda devam etmekte olan çalışmalarımız, ağsı sondaların en az bir-iki yıl boyunca beyin dokusunun içerisinde kayıt ve uyarma işlemini stabil şekilde sürdürebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte bu zaman aralığı sağlanabilir süreklilik beklentisine henüz ulaşmış değil. Daha da uzun süreli stabiliteyi yakalamak için çalışmalarımız devam ediyor” diyor.

Yapılan çalışma ile hemen hemen tüm klinik ve medikal uygulamalar beyindeki elektrik kayıtlarını alabilecek ve beyin haritası çıkarılarak hastalıklara çözüm getirilebilecek.

Mesh Electronics olarak adlandırılan bu yöntem tetraplejik hastaların beyin-makine arayüzleri için fırsatlar sunacak, Parkinson hastalığının ve nöral prostetiklerin tedavisinde derin beyin uyarıları sağlayacak. Aynı zamanda beynin sürekli uyarılmasıyla beyin yaşlanmasının da önüne geçilebilecek.