iPhone ile Tüm Kapıları Açmak Mümkün Olacak!

Gelen bilgilere göre Apple, NFC çiplerini üçüncü taraf cihazların erişimine açmaya hazırlanıyor. Eğer haber doğru ise yakında iPhone ile otel odasının, arabanızın, evinizin kilitlerini telefonunuzla açabileceksiniz.

Akıllı telefonlarda bulunan NFC (Yakın Mesafe İletişimi) çipleri, cihazların temassız olarak uyumlu cihazlar ile iletişim kurmasını sağlar. Örneğin NFC destekli Samsung ya da Google akıllı telefonlar ile alışverişlerde temassız ödeme yapabilir, akıllı kilit sistemlerinde telefonlarınız ile kilidi açabilirsiniz.

Apple ise iPhone 6 ve üzeri tüm modellerinde NFC çipi bulundurmasına rağmen üçüncü parti uygulamaların çiplere erişimini engelliyor. Fakat bu durum yakında sona erebilir. Kısa bir süre sonra iPhone’nunuzla kapı kilidinizi, araç kilidinizi açabilir, hatta toplu taşıma ücretinizi telefonunuzla ödeyebilirsiniz.

9to5Mac’in raporlarına göre Apple, NFC çiplerini üçüncü taraf uygulamaların erişimine açmak için iOS 11 üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu özelliğin zaten iOS 12 ile gelebileceği konuşuluyordu. Yine de şu an için yalnızca RFID etiketlerinin taranmasına izin veriliyor, bu sebeple daha fazla detay için WWDC'yi beklememiz gerekiyor.

Apple’ın NFC çiplerinin işlevselliğini arttırması, temassız işlemler konusunda Android rakiplerini yakalamasına yardımcı olabilir. Yine de Google ve Samsung, bu konuda Apple’ın çok önünde bulunuyor. Fakat iPhone ile açılan araba ya da otel odası kapıları, Apple hayranlarını fazlasıyla etkileyebilir.