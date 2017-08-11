Yakında Kızıl Saç ve Daha Fazla Yeni Emoji Gelecek!

Kıvırcık, kızıl veya kel. Saç model ve renklerine odaklanan birçok yeni emoji geliyor.

Emojiler dil olma yolunda emin adımlar atmaya devam ediyorlar. Artık binleri geçen sayıları ile hemen hemen her şeyi ifade edebilecek emojiler, bu yapıları ile geleceğin evrensel dili olabilir.

Unicode’a göre bu emojilere yenileri ekleniyor. Bu sefer eklenen emojiler insanların saçına odaklanmış durumda. Haziran 2018’den itibaren yayınlanacağı bilinen bu emojilerde kızıl, beyaz gibi saç renkleri varken, aynı zamanda kıvırcık saç ve kel gibi modellerde bulunuyor.

Yaklaşık 2 yıl önce ırk ve cinsel açıdan ifadeleri rahatlatmak için ortaya çıkan emojilerin yanına gelecek emojiler, kullanıcılar için daha çeşitli bir hale geliyor.

Dünya geneline baktığımızda doğal saç modeline sahip insan sayısı dünya nüfusunun yaklaşık %2’si olan 138.000.000’da kalıyor. Aynı zamanda kızıl saç dışında gelecek beyaz saç ve diğer modeller de birçok kişiyi ifade etmesi için güzel bir seçenek olacak.

Kızıl saç rengi

Beyaz saç rengi

Kıvırcık saç modeli

Kel