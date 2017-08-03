Yakında Netflix'de Başlayacak 6 Enfes Anime Dizisi!

Netflix'in ilerleyen dönemlerde başlayacak yeni anime dizileri duyuruldu. İçlerinden bazılarının şimdiden başarılı olacaklarını söyleyebiliriz.

Netflix, birbirinden başarılı diziler yaratmasının yanında anime sektörüne de adım atmaya başladı. 2018’de çıkacak anime serilerini duyuracak Netflix, bu duyuruyu Tokyo’da düzenlenen Anime Slate 2017 etkinliğinde gerçekleştirdi. Duyurulan animeler, genelde orijinal serilerin uyarlaması olarak dikkat çekiyorlar. Hem Japonya hem de Batı ülkelerinde sevilerek takip edilecek bu animelere kısaca göz atalım;

A.I.C.O

Bir olayda ailesini kaybeden Aiko isimli bir kızın etrafında şekillenecek dizi, 2018 baharında Netflix’de başlayacak.

Cannon Busters

Orijinal bir anime olan Cannon Busters, iki robotun maceralarını işleyecek. Anime severlerin yakından takip edeceğini düşündüğümüz bir dizi olacaktır.

Devilman Crybaby

Devilman destanının yeni uyarlaması olarak gelecek dizi, orijinal seride olduğu gibi iblislerin dünyaya hakim olmasını önlemek için bir iblisin yeteneklerini alan genç Akira Fudo’nun etrafında şekilleniyor. Devilman Crybaby 2018’de başlayacak.

Fate/Apocrypha

Bol savaşın olduğu dolu dolu bir anime istiyorsanız, bu diziyi aslında kaçırmamanızı öneriyoruz.

Godzilla: Monster Planet

Orijinal Godzilla filmlerinin arkasındaki yaratıcı olan Toho Studios, Godzilla’dan başlayarak yeni bir animasyon üçlemesi getiriyor. Dizi, dünyanın kaijular tarafından kontrol edilmesinin ardından insanlığın tekrar dünyayı geri almak için giriştiği yolları anlatıyor. Dizi bu Kasım ayında Netflix’e gelecek.

Kakegurui

Bu dünyada kumar her şey. Kumarın odak noktası olduğu bir dünyanın nasıl olacağını merak ediyorsanız, Kakegurui tam size göre olacak. Dizi Japonya’da yayınlanmaya başladı ve 2018’de Netflix’e gelecek.