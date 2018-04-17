Amazon, son yıllardaki yükselişiyle birlikte CEO’su Jeff Bezos’u dünyanın en zengin insanı yaptı. Yakında ülkemizde de hizmet vermeye başlayacak olan şirketin İngiltere’deki bir deposuna giren gazeteci, çalışanların ne denli büyük eziyetlerle ve baskıyla mücadele ettiklerini ortaya çıkarttı.

Dünyanın en büyük perakende ve internet alışverişi şirketi Amazon, farklı alanlarda yatırım yapan bir teknoloji devi haline geldi. Firma kitap sitesi olarak hayatına başlayıp bir ticaret devi olduktan sonra dünyanın en büyük teknoloji firması haline geldi. Bu süreçte halen Amazon’un CEO’luğunu yürüten Jeff Bezos da dünyanın en zengin insanı oldu.

Asıl konu Jeff Bezos’un zenginliği ya da şirketin ne kadar büyük olduğu değil. Ancak gene de bu etmenler, çağdaş bir şirket yapılanmasının ve çalışan huzurunun korunmasına katkı sağlayacak etmenler olmalıdır. Ne yazık ki uzunca bir süredir Amazon’daki çalışma şartlarının kötülüğü hakkında çok şey duyuyoruz. Yakında ülkemize gelecek olması, belki de uzun vadede binlerce insana istihdam sağlayacak olması düşündürüyor.

İngiltere’de Amazon çalışanlarının mola vermeyi bırakın tuvalete bile gidemedikleri, hatta hastalandıklarında cezai yaptırımlara maruz bırakıldıkları söyleniyor. Artan şikayetler ve bildirimler üzerine Staffordshire kentindeki bir Amazon deposuna giden gazeteci yazar James Bloodworth, skandalları ortaya çıkarttı.

Depoya gizlice girip çalışanlarla konuşan yazar, şikayetler hakkındaki gözlemleri, dünya basınına taşıdı. Bloodworth’un anlattıklarına göre çalışanların tuvalete gitmeleri bile son derece güç olduğundan çoğu personel, ihtiyaçlarını pet şişeler aracılığıyla gideriyorlar. Boş geçirilen zamanlar yüzünden ağır cezalardan ve işten atılmaktan korkan çalışanların yoğun baskı ve stres altında çalıştıkları artık bir gerçek.

Elbette bu durum Amazon’un ilgili bölgedeki yönetimsel sıkıntılarından kaynaklanıyor olabilir. Ancak genel çerçeveden konuyu ele aldığımızda bu tip vakaların, şirketlerin en üst mercilerinden başlayan bir kırığın çatlakları olduğu söylenebilir. Zira Amazon’un personel yönetimine ilişkin ilk şikayetler bunlar değil. Şirketin insan kaynakları ve personel memnuniyeti açısından sicili oldukça kabarık.

İngiliz The Sun Gazetesi’ne gördüklerini aktaran Bloodworth, İngiltere’de yer alan 241 Amazon deposundaki çalışanlara yönelik düzenlenen bir anketin sonuçlarını da değerlendirdi. Sonuçlara göre çalışanların 4’te 3’ü tuvalete gitmeye çekiniyor. Hatta bazı çalışanların tuvalete gitmemek için olabildiğince az su içtiklerini söylemesi dikkatleri çekti.

Amazon’un merkezinden konuya yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Her ne olursa olsun kurumsallık konusunda kitap yazılacak sayılı şirketler arasında bulunan Amazon’un, personel işleri konusunda bakkal dükkanı gibi işlemesi son derece üzücü ve düşündürücü.

Umuyoruz ki bu sıkıntıları daha fazla duymayız ve en önemlisi de ülkemizdeki personellerimizden dinlemek zorunda kalmayız.