Amazon’un Nihai Amacı: Diğer Gezegenlere Kargo Taşımak!

Uzay yatırımları konusunda devletlerden bağımsız olarak büyük işler gerçekleştiren tek kişi, Mars’ı kolonize etme hedefiyle Elon Musk olabilir. Daha fazlasına ihtiyacımızın olduğunu bilen Jeff Bezos ve Amazon ise uzay kargoculuğu yapmak istiyor. Evet, yanlış duymadınız; Amazon, Blue Origin şirketiyle diğer gezegenlere ve Ay’a siparişleri taşımak için çalışmaya başladı.

Uzaya gitmek, günümüz insanlığı için epey zor ve masraflı bir iş. Şimdilerde insanların sürekli olarak yaşadıkları tek uzay bölgesi, bir futbol sahası büyüklüğünde olan Uluslararası Uzay İstasyonu. Elon Musk’ın neredeyse bütün şirketleri de tek bir amaç için hizmet veriyor: Mars’ı bir insan gezegeni yapmak. Bu çalışmaların en masraflı yönü ise seyahatler. Nitekim SpaceX, dünya üzerinde deneyeceği BFG roketleriyle kıtalararası yolculukları ucuza mal etmeyi planlıyor.

Uzay çalışmaları konusunda tek yatırım yapan Elon Musk değil. Şu anda dünyanın en zengin insanı olan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’un bir şirketi daha var. Blue Origin, SpaceX’in en büyük rakiplerinden birisi. Henüz geliştirilen roket sistemleri SpaceX’in gerisinde kalsa da bu şirket bambaşka bir amaca hizmet veriyor. Amazon, önce Ay’a ve Ay’daki üslere, sonra da o üslerden diğer gezegenlere kargo taşımacılığı için kolları sıvadı.

Kargo taşımacılığının maliyetlerini aşağılara çekmek isteyen Blue Origin, yeni roketlerini de bunun üzerine planlıyor. Halihazırda bu roketleri deneyebileceği en büyük pazar, SpaceX tarafından ele geçirilmiş durumda. Bildiğiniz üzere SpaceX, uzay istasyonu dahil olmak üzere Dünya yörüngesine son yıllarda gönderilen neredeyse bütün yükleri taşıyan şirket. Blue Origin daha hesaplı seçenekler oluşturarak, uzay kargoculuğu konusunda rekabet etmek istiyor. Bunun için de çok mantıklı bir plan çizdiklerini, bizzat Jeff Bezos’un ağzından duyuyoruz.

Blue Origin, tıpkı SpaceX gibi yeniden kullanılabilen roketler inşa etmenin peşinde. Bu konuda biraz geri kaldıklarını söyleyebiliriz, ancak suçlayamayız. Şanssızlıkları, Elon Musk’ın yaklaşık 2 yıldır geri dönüştürülebilir sistemler kullanarak hedeflerine ulaşmış olmasıydı.

Bezos, Ay’da ve diğer gezegenlerde kurulması muhtemel istasyonların, üslerin ve şehirlerin bütün taşımacılığını üstlenmek istediklerini söylüyor. Bunun için NASA ile yeni bir kalkış sahası gibi projeleri olduğunu açıklıyor, eğer NASA dahil olmazsa kendimiz yaparız diyor. Uydumuz Ay’ın kargo taşımacılığı konusunda önemli bir istasyon haline gelebileceğini söyleyen Bezos, planlarının çoktan hazır olduğunu söylüyor. Ne hedef ama! Vizyona bakın.

Uzaydaki ağır sanayi, madencilik ve diğer faaliyetler için gereken ekipmanların belki de yıllar boyunca taşınması gerekecek. Tüm bunlar gerçekleşirken, uzay atıklarının neleri tehdit edeceği bile hesaplanıyor.