Tesla, En Ucuz Modelini ABD Dışına Göndermeye Başladı!

ABD merkezli yenilikçi otomotiv şirketi Tesla, büyük bir krize girmesine neden olan Model 3 üretimini hedeflenen düzeye ulaştırmak üzere. Firmanın satışlar konusunda en çok güvendiği bu araç, ABD dışında ilk defa gönderilmeye başlandı.

Otomobil piyasasında firmaların en çok kazandıkları modeller, son derece pahalı olan ve az adetle üretilen modeller değildir. Daha orta seviye olan, fiyatı ekonomik bir düzeyde tutulan ve sürekli seri halde üretilen araçlar kazandırır. Yenilikçi bir firma olarak Tesla’nın da büyümek için bir halka arabası modeline ihtiyacı vardı.

Model 3, ilk kez iki yıldan daha uzun bir süre önce ortaya çktı. Bu aracı gören otomotiv piyasası uzmanları, Tesla’nın aradığı kanı bulduğunu söylediler. Beklentiler, aracın Tesla’yı devler arasında sokması yönündeydi. Hatta çoğu kişi benzinli motora sahip dev üreticilerin bu model karşısında zarara uğrayacağını söyledi. Çünkü araç Tesla’nın bütün temel hizmetlerini sunuyordu ve fiyatı ABD’de sadece 35 bin dolardı.

Öyle olmadı. Tesla daha ön sipariş aşamasında gelen yoğun talebi karşılayacak kadar büyük bir üretim kapasitesine sahip değildi. Zamanla araçları geciktirmeye başlayan firma, üretimi yetiştiremediği için krize girdi. Mart 2018’de finansal değerinin %25’lik kısmını kaybeden Tesla güven kaybetmeye başlayınca Elon Musk fabrikaya girdi, üretimden sorumlu mühendis oldu. Şu sıralar Haziran ayı hedefi için koşan şirket hala zor durumda. Hedef ise haftada 5 bin Model 3 üretebilmek.

Yakın zamanda Türkiye’ye geleceğini duyuran Tesla için ülkemiz, ekonomik bir model için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Elon Musk, İstanbul’daki Tesla merkezinin açılışına bizzat katılacak. Bu araçların ABD’de üretildiklerini düşünürsek, ülkemizde biraz daha beklemek gerektiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Model 3, ilke defa ABD dışındaki bir müşterisine ulaştı.

Kanada’nın Ontario kentinde yaşayan Model 3 müşterisi, tarihi modelin ABD dışındaki ilk sahibi oldu. Müşteri siparişini geçtiğimiz Mart ayında vermişti. Tesla’nın iki aylık bir süreçte yaralarını sarmaya başlaması oldukça kritik bir adım. Zira bu arabanın üretimi için 4’te 1’inden fazlasını kaybeden şirket, bu araba sayesinde çok daha fazlasını geri kazanabilecek. Kanada ile başlayan dağıtım sürecinin gün geçtikçe hızlanması bekleniyor.

Tesla Model 3’ün ya da diğer Tesla modellerinin ülkemizdeki resmi satış fiyatları konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak şirketin İstanbul merkezi ve Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarında inşa edilecek şarj istasyonları kesinleşiyor.