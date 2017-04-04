Yakında WhatsApp ile Ödeme Yapmak Mümkün Olacak!

WhatsApp cephanesine yepyeni bir silah ekliyor. WhatsApp, yakında Google Pay, Paytm ve MobiKwik gibi bir sanal cüzdana dönüşecek.

Paytm ve MobiKwik gibi mobil cüzdan uygulamaları, kar değerlerinde sürekli artış elde ediyorlar. Google Pay uygulaması dünyada her geçen gün popülerleşirken, Whatsapp da pastadan bir dilim kapmaya karar verdi.

The Ken isimli siteden yayınlanan bir habere göre WhatsApp, önce Hindistan piyasasında olmak üzere sanal ödeme çözümleri ile donatılacak. Şirket, Hindistan Ulusal Ödeme Şirketi'nin (NPCI) yeni bir ödeme sistemi olan UPI'ya destek sağlaması için hükümetle pazarlık halinde. UPI üçüncü parti hizmetlere açık, böylece ödemeler kısa mesaj göndermek kadar hızlı ve kolay olacak. WhatsApp sözcüleri de iddiaları inkar etmiyorlar.

WhatsApp'ın rekabete dahil olması, mobil cüzdan uygulamaları sektöründe önemli bir kıpırdanmaya yol açacaktır. WhatsApp'ın arkasındaki en büyük güç olan Facebook'un da gerek güvenlik gerek işlevsellik gerekse yaygınlık anlamında ciddi katkılarda bulunacağına inanıyoruz.