Yakında Yenisi Çıkacak Efsane Oyun: 'God of War' Hakkında Bi

20 Nisan'da dördüncüsü çıkacak oyun God of War'ı oynamadan evvel tüm oyunlarına bir göz atıp nostalji yaşamak isterseniz, bu yazımız tam da size göre.

20 Nisan'da çıkacak olan God of War, diğer oyunlarıyla pek de alakalı olmasa da eğer önceki seriyi beğendiyseniz kesinlikle almanız gerekenlerden. Serinin diğer oyunlarını oynamamış olsanız bile merak etmeyin, Kratos'un hikayesi sizi gerçekten içine çekecek.

God Of War (2005)

Uzun yıllar önce piyasaya çıkan ilk oyunun başlangacında, Kratos zafer üstüne zafer kazanan büyük bir Spartalı ordusunun komutanıdır. Bir savaşta Barbarlar Kralı ile savaşan Kratos, yenilmek üzereyken savaş tanrısı Ares'i yardımına çağırır.

God Of War II (2007)

God of War 2, hikayesine 2007 yılında kaldığı yerden devam etmişti. Ares’i yok ettikten sonra yeni savaş tanrısı olarak Olympos’taki tahtına oturan Kratos, Pers ordusuyla bir savaş içerisindedir. Emrindeki Spartalı askerlerini Perslilerin üzerine salan Kratos, savaşı kazanmak üzere iken son darbeyi vurmak üzere Olympos’tan şehre iner.

God Of War III (2010)

İhanete uğrayan Kratos, bir kez daha kendini yeraltı dünyasında silahsız ve tuzağa düşmüş bulur. Athena ise Zeus hakkında yanıldığını fark eder. Kendi intikamını düşünen Kratos ise Olympus'u devirmek ister.

God of War üçlemesi hakkında yazımız bu kadardı. Peki, siz önceki oyunları oynadınız mı? Oynadıysanız ya da oynamadıysanız çok yakın zamanda çıkacak yeni God of War hakkında heyecanlı mısınız?